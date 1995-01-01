Газизов – о возможном продлении контракта Тедеско: «Спартак» на правильном пути»

Тедеско то делает свою работу,,,а вот вашей работы господин Газизов мы пока не видим,,,,две позиции просто необходимо усилить,,,не дело Зобниным затыкать дыру на правом фланге,он на своём месте хорош,,
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1) ответил на вопрос о возможном продлении соглашения с главным тренером Доменико Тедеско. По мнению функционера, команда на верном пути.
«Давайте доживем до зимы. Мы все вместе делаем одну работу, это главное. Сейчас хочется поздравить команду с хорошей игрой. Тренер доверяет молодым, мы на правильном пути», – считает Газизов.
- «Спартак» делит первое место РПЛ с «Зенитом».
- Контракт Тедеско истекает летом.
- Газизов работает в «Спартаке» с июля.