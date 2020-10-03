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  • Газизов – о возможном продлении контракта Тедеско: «Спартак» на правильном пути»

Газизов – о возможном продлении контракта Тедеско: «Спартак» на правильном пути»

3 октября 2020, 21:48
6

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1) ответил на вопрос о возможном продлении соглашения с главным тренером Доменико Тедеско. По мнению функционера, команда на верном пути.

«Давайте доживем до зимы. Мы все вместе делаем одну работу, это главное. Сейчас хочется поздравить команду с хорошей игрой. Тренер доверяет молодым, мы на правильном пути», – считает Газизов.

  • «Спартак» делит первое место РПЛ с «Зенитом».
  • Контракт Тедеско истекает летом.
  • Газизов работает в «Спартаке» с июля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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партизан84
1601751411
путь может и правильный, но команда без резерва как минимум, да и основу бы усилить на одну две позиции.
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Aston
1601752228
Мне Тед нравится,и как тренер,и как человек!Очень адекватный!вижу проблески игры,которая мне по душе,и главное-что характер
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dim29
1601752453
Всё верно,собака лает-караван идёт!!! А Вам уважаемый уже давно пора подписать ПЗ,чтобы Зобнин мог играть в центре,а то Клал бедолага там совсем ,,один,,.
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slavа0508
1601754054
Тедеско то делает свою работу,,,а вот вашей работы господин Газизов мы пока не видим,,,,две позиции просто необходимо усилить,,,не дело Зобниным затыкать дыру на правом фланге,он на своём месте хорош,,
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Plyash
1601758833
Без году неделя в команде,а языком шлёпает,словно ветеран заслуженный. Шамиль,поскромней бы чуток,не ровен час,оступишься?
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Каратель помойников
1601770128
надо дожить до зимы и подумать о продлении контракта с газизовым,а то только говорит(прям как олежка кононов)
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