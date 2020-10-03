Газизов – о возможном продлении контракта Тедеско: «Спартак» на правильном пути»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1) ответил на вопрос о возможном продлении соглашения с главным тренером Доменико Тедеско. По мнению функционера, команда на верном пути.

«Давайте доживем до зимы. Мы все вместе делаем одну работу, это главное. Сейчас хочется поздравить команду с хорошей игрой. Тренер доверяет молодым, мы на правильном пути», – считает Газизов.