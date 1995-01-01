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    Газизов – о возможном продлении контракта Тедеско: «Спартак» на правильном пути»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1) ответил на вопрос о возможном продлении соглашения с главным тренером Доменико Тедеско. По мнению функционера, команда на верном пути.

    «Давайте доживем до зимы. Мы все вместе делаем одну работу, это главное. Сейчас хочется поздравить команду с хорошей игрой. Тренер доверяет молодым, мы на правильном пути», – считает Газизов.

    • «Спартак» делит первое место РПЛ с «Зенитом».
    • Контракт Тедеско истекает летом.
    • Газизов работает в «Спартаке» с июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14505

      slavutiq70 6 минут назад

      Тедеско то делает свою работу,,,а вот вашей работы господин Газизов мы пока не видим,,,,две позиции просто необходимо усилить,,,не дело Зобниным затыкать дыру на правом фланге,он на своём месте хорош,,

      3
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      Рейтинг: +395

      dim29 33 минуты назад

      Всё верно,собака лает-караван идёт!!! А Вам уважаемый уже давно пора подписать ПЗ,чтобы Зобнин мог играть в центре,а то Клал бедолага там совсем ,,один,,.

      2
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      Рейтинг: +1478

      Aston 37 минут назад

      Мне Тед нравится,и как тренер,и как человек!Очень адекватный!вижу проблески игры,которая мне по душе,и главное-что характер

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      Рейтинг: +485

      партизан84 50 минут назад

      путь может и правильный, но команда без резерва как минимум, да и основу бы усилить на одну две позиции.

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