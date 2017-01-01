Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Тедеско: «Спартак» расстроен, так как мог выиграть у «Зенита»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил результат матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Хозяева добились ничьей благодаря голу на 86-й минуте.

    «Первые 20 минут «Спартак» отлично начал, владели мячом, потом «Зенит» заставил нас сесть. После отбора было важно нашим игрока передохнуть. Одним из способов был способ доставить мяч нападающим. В результате этого делали фолы, Деян Ловрен падал, что приводило к свисткам,

    Второй тайм был хороший на моменты. «Зенит» тоже мог забить. Немного расстроены, потому что могли и выиграть этот матч», – сказал немец.

    • Команды продолжают делить лидерство.
    • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.
    • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:32
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6718

      alp 6 минут назад

      у итальяшки совсем крыша съехала... спартак отскочил. повезло... на гол наиграли на ничью - нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2279

      neveldomha 18 минут назад

      Видать реплика для Федуна.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2607

      Ганнибал Лектор 25 минут назад

      Какой там выиграть, ты о чем?! Если б не Максименко, то вам бы не спасти свое очко. Статистику хоть бы посмотрел, прежде чем такое ляпать...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2385

      ziborock > Ганнибал Лектор 20 минут назад

      А что со статистикой?! Да Максименко даже за 90 минут игры мог для статистики ударов 30 в створ ворот нанести! Ни один ваш удар не был так опасен как моменты у Ларссона и Понсе!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2607

      Ганнибал Лектор > ziborock 10 минут назад

      В конце первого тайма три подряд удара потащил Максименко. И кроме этого моменты были. А у вас только у Понсе два подряд момента и эпизод с голом. Все остальное - очень далеко от взятия ворот.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13241

      vladimir-7 26 минут назад

      Действительно обе команды могли выиграть, но ничья соответствует
      этой игре и необходимо отметить достойное судейство П.Кукуяна и
      никаких претензий к нему не должно быть ни у кого.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13241

      vladimir-7 > vladimir-7 9 минут назад

      Для С.Семака этот матч будет пособием для подготовки
      команды к играм в ЛЧ и надо исключать недостатки,
      выявленные в этой игре. Надо иметь ввиду, что слабых соперников там не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      ySS 27 минут назад

      Журналюги перевернули
      Тренер и команда недовольны, логично
      А Спартак - не только они, а ещё много, очень много людей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42139

      portero 31 минуту назад

      Могли и проиграть, еслиб рулил тренер а Дзюба, а против Семака ссыкуна могли и выиграть..... моменты были.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1699

      Бриг 37 минут назад

      Результат на табло. Цифры об ударах и пр. тоже показаны. 10-й тур обычно определяет чемпиона с большой достоверностью. Спартак свои претензии не доказал (пока), хотя временами показывал хорошую игру, Тедеско я бы не ругал (ну разве что за очевидно неадекватные комментарии), скорее игроки не проявили - там были 100% моменты, но пока не хватает опыта, наверное. Пока они Зениту явно уступают.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8866

      ilichkadr 48 минут назад

      Спартак отскочил, это очевидно. Похвалить можно только Максименко, который в одиночку выстоял и добыл для команды одно очко. Остальные игроки сегодня просто отстой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13795

      silver29 > ilichkadr 36 минут назад

      Так это ты похоже отскакивал во время матча (((, если кипер играет это что отскок ? если игрок просто фатально мажет по пустой калитке сенита это что отскок ? Да Спартак пока играет по ситуации и это не означает 90 минут в нападении, игру на контратаках еще никто не отменял. Я уже отмечал, сенит в середине второго тайма просто встает и этим надо активно пользоваться забивая ему.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6718

      alp > silver29 3 минуты назад

      если это не отскок то что же тогда отскок? Зенит возил спартак всю игру - посмотри на статистику + сравнял счет, а не первый забил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      aubergine 49 минут назад

      Могли выиграть, а могли и не выиграть. В целом, счёт по игре. Просрали конечно пару моментов, но тут кроме себя винить не кого. Печалит, что нам закатили с подачи заднеприводного предателя дзюбы, учитывая, что он совсем уже дно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4673

      nik55 54 минуты назад

      на ничью наиграли а на победу нет

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79544
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru