Тедеско: «Спартак» расстроен, так как мог выиграть у «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил результат матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Хозяева добились ничьей благодаря голу на 86-й минуте.

«Первые 20 минут «Спартак» отлично начал, владели мячом, потом «Зенит» заставил нас сесть. После отбора было важно нашим игрока передохнуть. Одним из способов был способ доставить мяч нападающим. В результате этого делали фолы, Деян Ловрен падал, что приводило к свисткам,

Второй тайм был хороший на моменты. «Зенит» тоже мог забить. Немного расстроены, потому что могли и выиграть этот матч», – сказал немец.