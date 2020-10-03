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  • Тедеско: «Спартак» расстроен, так как мог выиграть у «Зенита»

Тедеско: «Спартак» расстроен, так как мог выиграть у «Зенита»

3 октября 2020, 21:32
64

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил результат матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Хозяева добились ничьей благодаря голу на 86-й минуте.

«Первые 20 минут «Спартак» отлично начал, владели мячом, потом «Зенит» заставил нас сесть. После отбора было важно нашим игрока передохнуть. Одним из способов был способ доставить мяч нападающим. В результате этого делали фолы, Деян Ловрен падал, что приводило к свисткам,

Второй тайм был хороший на моменты. «Зенит» тоже мог забить. Немного расстроены, потому что могли и выиграть этот матч», – сказал немец.

  • Команды продолжают делить лидерство.
  • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.
  • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Зенит Тедеско Доменико
Комментарии (64)
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derrik2000
1601750242
Ёпрст! "Немного расстроены" они... Да тебе и всей команде ящик коньяку нужно Максименко выставить и катать его завтра в Луна-парке на карусельках целый день, а потом вечером вести, куда он пожелает! А 0-4 после ПЕРВОГО тайма, если бы не вратарь, не хочешь???
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житель СПб
1601750715
Видимо, мы с Тедеско разные матчи смотрели (я про 1 тайм в основном). Впрочем, так и было - он то смотрел от уровня поля, и без повторов. Вот сам над собой-то посмеется потом вечером, когда матч пересмотрит!
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ААМ
1601751058
Трезвее надо относится к игре тренеру.
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ilichkadr
1601751564
Спартак отскочил, это очевидно. Похвалить можно только Максименко, который в одиночку выстоял и добыл для команды одно очко. Остальные игроки сегодня просто отстой.
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Ганнибал Лектор
1601752930
Какой там выиграть, ты о чем?! Если б не Максименко, то вам бы не спасти свое очко. Статистику хоть бы посмотрел, прежде чем такое ляпать...
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alp
1601754062
у итальяшки совсем крыша съехала... спартак отскочил. повезло... на гол наиграли на ничью - нет
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zigbert
1601756145
Возможно и победили бы, если бы использовали выгодные моменты.
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lordmrv
1601758403
Не знаю, наверное закономерная ничья. Лучше были гости, удачливее хозяева. Я рад что без драк и судейских ошибок. Спасибо болелам, такой перфоманс сделали!
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aleksander
1601760606
Сос. нуть!!! Это только да!! **** немец решил взять Питер?! **** на рыло!!!! Хряки еле еле отстрелялись... В Питере кому то шашлык на крупном вертел))))
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Oldtrafford83
1601788008
Болелы бомжей пишут что СМ отскочил))) Вы игру вообще смотрели или лишь бы написать что нить оскорбительное?!
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