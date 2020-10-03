Тикнизян, Марадишвили и Зайнутдинов – в старте ЦСКА на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на очный матч десятого тура РПЛ.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Панюков.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов.
- Матч состоится на «Екатеринбург Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – четвертое.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ