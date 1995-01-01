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    Тикнизян, Марадишвили и Зайнутдинов – в старте ЦСКА на матч с «Уралом»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на очный матч десятого тура РПЛ.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Панюков.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов.

    • Матч состоится на «Екатеринбург Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
    • «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – четвертое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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