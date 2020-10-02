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  • «Что происходит-то?». Глава Башкортостана раскритиковал игру «Уфы»

«Что происходит-то?». Глава Башкортостана раскритиковал игру «Уфы»

2 октября 2020, 21:30
10

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с игроками и тренерами «Уфы» возмутился неудачами команды в этом сезоне.

«Что у меня вызывает смущение? Мы очень хорошо помним, это было совсем недавно, когда с гордостью ходили на матчи. Вы громили довольно серьезные команды, у нас была спокойная, уверенная ситуация в турнирной таблице. А сейчас у меня возникают мысли: что происходит-то?

Я знаю, что часть команды переболела. Но если ссылаться на болезнь, то все болеют, но тем не менее играют. Тот же «Салават Юлаев». Мы готовы оказать команде медицинскую помощь, потому что наша медицина научилась и лечить, и профилактировать. Если нужна какая-то помощь по реабилитации, то мы готовы помочь. Даже предоставить в межсезонье санаторий, организовать кумысолечение. Республика даже в этой части готова помогать, чтобы вы хорошо играли.

Понятно, что у вас есть определенные изменения. Ваш опытнейший руководитель пошел на вырост, и мы очень рады успехам Шамиля Камиловича Газизова. Но менеджмент, управленческий персонал команды остались без изменений. Поэтому я тоже не могу сказать, что это может быть основанием для каких-то шагов назад», – сказал Хабиров.

  • «Уфа» после девяти туров идет в РПЛ в зоне вылета.
  • В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате девятое место.

Источник: Сайт главы Башкортостана
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (10)
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ySS
1601664209
Переболели... а продали лучших, не в счет?
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САДЫЧОК
1601664430
Глава не переболел-а болеет ! На самом деле , Евсеев не тренер !
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Ганнибал Лектор
1601672769
Деньги в команду вкладывать - не, не слышал. Вот кумысолечение - это серьезно
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СвинкаСправедливости
1601684065
Поздновато.
Ответить
portero
1601700801
Всех уволить , выплатить неустойку, взять новых и опять уволить, и чтоб откаты все платили....
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zigbert
1601713700
Одной критикой главы Башкортостана тут ничего не сделаешь.
Ответить
Из Твери Леха
1601728114
порой стыдно, что клубы - не частные. были бы частными - таких тухлых разговоров не было б.
Ответить
RUSARM
1601740352
Постройте поле с натуральным газоном,а то стыдно что в РПЛ играете!!!!!
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