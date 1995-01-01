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    «Что происходит-то?». Глава Башкортостана раскритиковал игру «Уфы»

    Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с игроками и тренерами «Уфы» возмутился неудачами команды в этом сезоне.

    «Что у меня вызывает смущение? Мы очень хорошо помним, это было совсем недавно, когда с гордостью ходили на матчи. Вы громили довольно серьезные команды, у нас была спокойная, уверенная ситуация в турнирной таблице. А сейчас у меня возникают мысли: что происходит-то?

    Я знаю, что часть команды переболела. Но если ссылаться на болезнь, то все болеют, но тем не менее играют. Тот же «Салават Юлаев». Мы готовы оказать команде медицинскую помощь, потому что наша медицина научилась и лечить, и профилактировать. Если нужна какая-то помощь по реабилитации, то мы готовы помочь. Даже предоставить в межсезонье санаторий, организовать кумысолечение. Республика даже в этой части готова помогать, чтобы вы хорошо играли.

    Понятно, что у вас есть определенные изменения. Ваш опытнейший руководитель пошел на вырост, и мы очень рады успехам Шамиля Камиловича Газизова. Но менеджмент, управленческий персонал команды остались без изменений. Поэтому я тоже не могу сказать, что это может быть основанием для каких-то шагов назад», – сказал Хабиров.

    • «Уфа» после девяти туров идет в РПЛ в зоне вылета.
    • В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате девятое место.

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    Источник: Сайт главы Башкортостана

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4959

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Глава не переболел-а болеет ! На самом деле , Евсеев не тренер !

      0
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      Рейтинг: +193

      ySS 40 минут назад

      Переболели... а продали лучших, не в счет?

      0
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