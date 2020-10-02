Петржела – о дерби «Спартак» – «Зенит»: «Московский клуб будет много плакать, хотеть пенальти. У него нет шансов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «Спартака» на победу в мачте с петербуржской комнадой.

«Конечно, «Зенит» сильнее. «Спартак» будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит» – говорят, что судейство плохое. Думаю, у «Спартака» нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я все равно уверен, что «Зенит» победит.

Со стороны «Зенита» скандала по поводу судейства не будет. Всегда плачут тренер, менеджеры и хозяин «Спартака». А «Зенит» плакать не будет», – сказал Петржела.