Петржела – о дерби «Спартак» – «Зенит»: «Московский клуб будет много плакать, хотеть пенальти. У него нет шансов»

А чё, в Чехии тоже казино, как в России, закрылись???
Весьма печально для пана Петржелы.
Иначе бы он не вылез оттедова на свет Божий покалякать о том о сём... ))))))))))))
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «Спартака» на победу в мачте с петербуржской комнадой.
«Конечно, «Зенит» сильнее. «Спартак» будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит» – говорят, что судейство плохое. Думаю, у «Спартака» нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я все равно уверен, что «Зенит» победит.
Со стороны «Зенита» скандала по поводу судейства не будет. Всегда плачут тренер, менеджеры и хозяин «Спартака». А «Зенит» плакать не будет», – сказал Петржела.
- Петржела возглавлял «Зенит» с ноября 2002-го по май 2006-го года.
- «Спартак» примет «Зенит» 3 октября.
- Оба клуба набрали по 20 очков и находятся на вершине турнирной таблицы РПЛ.