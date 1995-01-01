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    Петржела – о дерби «Спартак» – «Зенит»: «Московский клуб будет много плакать, хотеть пенальти. У него нет шансов»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «Спартака» на победу в мачте с петербуржской комнадой.

    «Конечно, «Зенит» сильнее. «Спартак» будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит» – говорят, что судейство плохое. Думаю, у «Спартака» нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я все равно уверен, что «Зенит» победит.

    Со стороны «Зенита» скандала по поводу судейства не будет. Всегда плачут тренер, менеджеры и хозяин «Спартака». А «Зенит» плакать не будет», – сказал Петржела.

    • Петржела возглавлял «Зенит» с ноября 2002-го по май 2006-го года.
    • «Спартак» примет «Зенит» 3 октября.
    • Оба клуба набрали по 20 очков и находятся на вершине турнирной таблицы РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии11
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      Рейтинг: +11611

      derrik2000 4 минуты назад

      А чё, в Чехии тоже казино, как в России, закрылись???
      Весьма печально для пана Петржелы.
      Иначе бы он не вылез оттедова на свет Божий покалякать о том о сём... ))))))))))))

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      Рейтинг: +572

      Taps 33 минуты назад

      Спартак слишком гнилая команда для честной игры.

      0
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      Рейтинг: +193

      ySS 46 минут назад

      Зенит сильнее... можно спорить по этому поводу, а вот увереннее - это точно
      Семак привезёт команду с задачей не пропустить и ждать ошибку обороны Спартака
      Что придумает Тедеско, посмотрим
      Ход за ним

      0
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      Рейтинг: +8739

      alarm 55 минут назад

      ещё больше они будут ВИЗЖАТЬ! вот увидите!

      0
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      Рейтинг: +193

      ySS 55 минут назад

      Чеху зачет.
      Судейство... будет обычное, российское
      Кукуян может, конечно, намутить, но с Кашаи лучше не шутить
      Ошибка в пользу Спартака будет стоить очень дорого

      3
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      Рейтинг: +6703

      alp > ySS 40 минут назад

      ты похоже чел знающий.. поделись ценниками, я бы заплатил, чтобы запасной судья поставил подножку на бровке Тодеске

      1
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      Рейтинг: +193

      ySS > alp 14 минут назад

      Что такое, денег немерено и агрессия не реализована?
      Заплати психиатру, может поможет)

      0
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      Рейтинг: +4303

      "supermax" 1 час назад

      молодец, дал о себе знать...лизнул на всякий случай.....засчитано))

      5
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      Рейтинг: +3900

      житель СПб 1 час назад

      Да будет так! посмотрим.

      3
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      Рейтинг: +6703

      alp 1 час назад

      они уже стонут )) уже судьей недовольны... не удивлюсь, если газзоном тоже будут недовольны, и стадионом, и городом, и болельщиками...... и ромбиком тоже...

      1
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      Рейтинг: +350

      Dr.Metal 1 час назад

      Все в этом уверены

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