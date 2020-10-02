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    Медведев – о словах спортивного директора «Лацио»: «Нас пугают, а нам не страшно»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова спортивного директора «Лацио» Игли Таре, который заявил, что римский клуб обязан обыгрывать сине-бело-голубых.

    «Любая жеребьевка может быть либо хуже, либо лучше. Сильные клубы: второй клуб Германии, четвертый клуб Италии, а «Брюгге» – чемпион Бельгии и один из источников игроков, которые играют в сборной Бельгии. Поэтому сложная группа, не менее сложная, чем в прошлом году.

    В каждом матче надо будет сражаться и отдавать все что есть. Ждем календаря и начинаем готовиться. Цель была обозначена еще раньше. Чтобы эта цель реализовывалась, то нужно выигрывать и играть на победу в каждом матче.

    Спортивный директор «Лацио» сказал, что у нас трудности на трансферном рынке и они должны нас обыгрывать? Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно», – сказал Медведев в интервью Sport24.

    Спортивный директор «Лацио»: «Мы обязаны обыгрывать «Зенит»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6700

      alp 28 минут назад

      да х у л е обижаться, если уровень рпл дно днищенское... но мы, естественно, будем болеть за наших. может, и щелкнем кого по носу

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      Рейтинг: +847

      Ловкий Бубен 49 минут назад

      Зенит обязан обыгрывать Лацио дома по крайней мере, отстой, быстро бегают это у них не отнимешь , если Зенит настроится правильно на игру на выезде там можно тоже очки взять

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      Рейтинг: +5744

      Hektor 84 1 час назад

      У наших клубов менталитет проигравшего. Если спорт дир Лацио с уверенностью утверждает обыграем, то Медведев чешет нам про сложную группу. А эта неуверенность передается футболистам. Мой прогноз зенит в лучшем случае поборется за третье место. Зениту для успехов в еврокубке нужен хорошего уровня иностранный тренер. С семаком им ничего не светит. Если в пешеходном РПЛ его стратегия с навесами на шлюбу прокатывает, то в Европе играют на много быстрее. И гнать с руководства Медведева и его импотентную команду руководителей. Миллеру походу нравится когда этого идиота вся страна высмеивает, вот и назначил его. Медведев нулевой руководитель, который дорвался до славы, о нем раньше ни кто не знал, а тут такой хайп. Он как и Семак бюджетный вариант для Газпрома.

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      Рейтинг: +8724

      alarm > Hektor 84 1 час назад

      ты хоть знаешь, какой пост он занимал до зенита? о нём знали все, кто хоть как-то интересуется спортом, а не только футболом.

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      Рейтинг: +5744

      Hektor 84 > alarm 22 минуты назад

      Мало кто о нем до зенита слышал. Уверен 100%! А если и слышали то его персоне не уделяли значения. А если и слышали может только в питере. Славу хапнул как презиком зенита стал.

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      Рейтинг: +1876

      Boeung777 1 час назад

      Нас пугают, а нам не страшно. Это не бесстрашие, господин Медведев, а пох#изм.

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      Рейтинг: +847

      Ловкий Бубен > Boeung777 52 минуты назад

      Это одно и тоже

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      Рейтинг: +3481

      NewLife 2 часа назад

      "Играют же не на страницах интернета, а на поле." Вы с зюбой эту игру тоже любите.

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