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  • Медведев – о словах спортивного директора «Лацио»: «Нас пугают, а нам не страшно»

Медведев – о словах спортивного директора «Лацио»: «Нас пугают, а нам не страшно»

2 октября 2020, 12:59
12

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова спортивного директора «Лацио» Игли Таре, который заявил, что римский клуб обязан обыгрывать сине-бело-голубых.

«Любая жеребьевка может быть либо хуже, либо лучше. Сильные клубы: второй клуб Германии, четвертый клуб Италии, а «Брюгге» – чемпион Бельгии и один из источников игроков, которые играют в сборной Бельгии. Поэтому сложная группа, не менее сложная, чем в прошлом году.

В каждом матче надо будет сражаться и отдавать все что есть. Ждем календаря и начинаем готовиться. Цель была обозначена еще раньше. Чтобы эта цель реализовывалась, то нужно выигрывать и играть на победу в каждом матче.

Спортивный директор «Лацио» сказал, что у нас трудности на трансферном рынке и они должны нас обыгрывать? Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно», – сказал Медведев в интервью Sport24.

Спортивный директор «Лацио»: «Мы обязаны обыгрывать «Зенит»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит Лацио Медведев Александр
Комментарии (12)
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NewLife
1601633159
"Играют же не на страницах интернета, а на поле." Вы с зюбой эту игру тоже любите.
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Boeung777
1601635713
Нас пугают, а нам не страшно. Это не бесстрашие, господин Медведев, а пох#изм.
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Hektor 84
1601637119
У наших клубов менталитет проигравшего. Если спорт дир Лацио с уверенностью утверждает обыграем, то Медведев чешет нам про сложную группу. А эта неуверенность передается футболистам. Мой прогноз зенит в лучшем случае поборется за третье место. Зениту для успехов в еврокубке нужен хорошего уровня иностранный тренер. С семаком им ничего не светит. Если в пешеходном РПЛ его стратегия с навесами на шлюбу прокатывает, то в Европе играют на много быстрее. И гнать с руководства Медведева и его импотентную команду руководителей. Миллеру походу нравится когда этого идиота вся страна высмеивает, вот и назначил его. Медведев нулевой руководитель, который дорвался до славы, о нем раньше ни кто не знал, а тут такой хайп. Он как и Семак бюджетный вариант для Газпрома.
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Ловкий Бубен
1601639139
Зенит обязан обыгрывать Лацио дома по крайней мере, отстой, быстро бегают это у них не отнимешь , если Зенит настроится правильно на игру на выезде там можно тоже очки взять
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alp
1601640371
да х у л е обижаться, если уровень рпл дно днищенское... но мы, естественно, будем болеть за наших. может, и щелкнем кого по носу
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paracetamol
1601642328
Сначала надо свинарник разнести, для порядку!
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Korsar_03
1601643638
Зенит уже всех обыграл на словах и из группы вышел. Прям прошлый сезон напоминает
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Вальдемар IV
1601645889
конец света наступит и не успеешь исгупаться
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filosof sparty
1601646913
Хоть ты и шут гороховый, но давно уже не смешно
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ААМ
1601648654
Его слова да богу в уши. Скоро посмотрим, что будет на деле.
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