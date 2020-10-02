Медведев – о словах спортивного директора «Лацио»: «Нас пугают, а нам не страшно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова спортивного директора «Лацио» Игли Таре, который заявил, что римский клуб обязан обыгрывать сине-бело-голубых.

«Любая жеребьевка может быть либо хуже, либо лучше. Сильные клубы: второй клуб Германии, четвертый клуб Италии, а «Брюгге» – чемпион Бельгии и один из источников игроков, которые играют в сборной Бельгии. Поэтому сложная группа, не менее сложная, чем в прошлом году.

В каждом матче надо будет сражаться и отдавать все что есть. Ждем календаря и начинаем готовиться. Цель была обозначена еще раньше. Чтобы эта цель реализовывалась, то нужно выигрывать и играть на победу в каждом матче.

Спортивный директор «Лацио» сказал, что у нас трудности на трансферном рынке и они должны нас обыгрывать? Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно», – сказал Медведев в интервью Sport24.

По итогам жеребьевки «Зенит» сыграет в одной группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков.

Спортивный директор «Лацио»: «Мы обязаны обыгрывать «Зенит»