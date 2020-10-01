Лига Европы. «Тоттенхэм» забил семь голов «Маккаби», у Кейна хет-трик

В матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Тоттенхэм» дома разгромил «Маккаби» из Хайфы со счетом 7:2.

У лондонцев трижды отличился Гарри Кейн, дважды – Джовани Ло Чельсо, по разу – Лукас Моура и Деле Алли. За гостей забивали Тьяррон Чери и Никита Рукавица.

«Тоттенхэм» сыграет в групповом этапе ЛЕ, а «Маккаби» вылетел из еврокубков.

Лига Европы. Квалификация. 4-й раунд

Тоттенхэм (Лондон, Англия) – Маккаби (Хайфа, Израиль) – 7:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Кейн, 2; 1:1 – Чери, 17; 2:1 – Моура, 21; 3:1 – Ло Чельсо, 37; 4:1 – Ло Чельсо, 40; 4:2 – Рукавица (с пенальти), 51; 5:2 – Кейн (с пенальти), 55; 6:2 – Кейн, 74; 7:2 – Алли (с пенальти), 90+1.

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