Тренера «Сочи» Федотова дисквалифицировали на два матча за мат в адрес судей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, как будет наказан главный тренер «Сочи» Владимир Федотов за удаление в матче с «Краснодаром» (1:1).
«Федотов дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады.
Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения – это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован», – сказал Григорьянц.
- Федотова удалили во втором тайме матча с «Краснодаром» за эмоциональную реакцию на красную карточку Кирилла Заики.
- Встречу обслуживал Сергей Карасев.
- Тренер «Сочи» пропустит игры против «Ростова» (4 октября) и «Зенита» (18 октября).
Источник: ТАСС