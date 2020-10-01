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    Тренера «Сочи» Федотова дисквалифицировали на два матча за мат в адрес судей

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, как будет наказан главный тренер «Сочи» Владимир Федотов за удаление в матче с «Краснодаром» (1:1).

    «Федотов дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады.

    Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения – это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован», – сказал Григорьянц.

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    Источник: ТАСС

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    01.10.2020 22:59
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