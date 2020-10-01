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    Дест перешел в «Барселону». Отступные в контракте игрока – 400 миллионов

    «Барселона» объявила о переходе из «Аякса» защитника Серджино Деста.

    Каталонцы заплатили за трансфер 21 миллион евро. Еще 5 миллионов «Аякс» может получить в виде бонусов. Футболист будет играть под номером «2».

    Дест подписал с «Барсой» контракт до конца сезона-2024/25. В соглашении прописаны отступные в размере 400 миллионов евро. Американец будет официально представлен в пятницу.

    • Защитник – воспитанник «Аякса».
    • В сезоне-2019/20 Дест провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.

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    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1011

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      А почему не 400 миллиардов???
      =)))
      Шоу из Америки в Европу перешло?
      =))))

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      Рейтинг: +9936

      DeStar > Спартак гуно знают все 22 минуты назад

      да мне кажется просто от балды это пишется. Мол чтобы все шло через переговоры, а не попытками заплатить отступные. А то пропишут лямов 50, забудут, а через года 3 , например, если игрок раскроется, его выкупят за 50 лямов) потому что такие суммы отступных уже обычной практикой стала)

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