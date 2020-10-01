Дест перешел в «Барселону». Отступные в контракте игрока – 400 миллионов

«Барселона» объявила о переходе из «Аякса» защитника Серджино Деста.

Каталонцы заплатили за трансфер 21 миллион евро. Еще 5 миллионов «Аякс» может получить в виде бонусов. Футболист будет играть под номером «2».

Дест подписал с «Барсой» контракт до конца сезона-2024/25. В соглашении прописаны отступные в размере 400 миллионов евро. Американец будет официально представлен в пятницу.

Защитник – воспитанник «Аякса».

В сезоне-2019/20 Дест провел за амстердамскую команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.