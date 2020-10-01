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  • Семак: «Зенит» не настолько сильнее других, чтобы пешком обыграть всех»

Семак: «Зенит» не настолько сильнее других, чтобы пешком обыграть всех»

1 октября 2020, 11:45
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен с мнением, что его команда заметно превосходит всех конкурентов по РПЛ.

– Оба ваших чемпионства в качестве главного тренера «Зенита» были завоеваны с запасом – за три и четыре тура до конца турнира. Какое из них далось сложнее?

– Трудно сравнивать, поскольку в обоих случаях путь к победе был сложный и нервный. Что касается запаса, то это видимость. Запас, как правило, проявляется лишь в конце сезона. А начало всегда сложное. Круг кандидатов, которые борются за звание чемпиона России, определяется ближе к зимнему перерыву.

Так что наше превосходство по очкам – не панацея. Мы не настолько сильнее других, чтобы выйти на поле и пешком всех обыграть. Нам надо работать, трудиться, не стоять на месте, чтобы результаты были хорошими.

  • Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года.
  • Помимо двух чемпионств петербургская команда под его руководством выиграла Кубок и Суперкубок России.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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derrik2000
1601542466
Гендиректор Зенита Александр Медведев с тобой категорически не согласится. )))))))))))))))))
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polt
1601542951
По меркам РПЛ и то нельзя сказать, что Зенит всех превосходит по игре. Состав самый сильный, но игра поставлена слабо, самоотдача в игре желает быть лучше и на евроуровне Зенит пролетит, как фанера над Парижем. ЛЧ не за горами и в игре Зенита Семаку ужу ничего не изменить в лучшую сторону.
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paracetamol
1601544247
Семак, дави свиней, этот гнойный прыщ на теле нашего футбола!
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Боцман59rus
1601547818
С запасом в три, четыре судьи...
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Каратель помойников
1601572213
да никого вы не сильнее,судьи делают результат,а зина просто пшик
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Кузьмич на трибуне
1601574977
Очередной тур покажет, один клуб точно недосчитается очков, а могут и оба клуба лишиться двух очков каждая. Очередной тур обещает быть интересным. Ждем интересной игры, бескомпромиссной борьбы, адекватного судейства и результативных игр.
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Ганнибал Лектор
1601576732
Удачи Зениту и Семаку! Вперед, к третьему подряд чемпионству! Вперед к выходу из группы в Лиге чемпионов!
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Zenit_Zenit
1601609755
В РПЛ Зенит на одной ноге, пешком и с завязанными глазами может обыграть любую команду - свиней, коней, быков, кочегров и даже самого себя... А вот в ЛЧ Зениту будет трудно, это факт... Но группа в ЛЧ по любому не топ и играть можно. Удачи Зениту, удачи Семаку! Зенит - Чемпион! Что ж касается Спартака - команда без яиц. Обыграть ее все одно что детей обидеть... но таких сукиных детей и обидеть не грех...
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