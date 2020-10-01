Семак: «Зенит» не настолько сильнее других, чтобы пешком обыграть всех»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен с мнением, что его команда заметно превосходит всех конкурентов по РПЛ.

– Оба ваших чемпионства в качестве главного тренера «Зенита» были завоеваны с запасом – за три и четыре тура до конца турнира. Какое из них далось сложнее?

– Трудно сравнивать, поскольку в обоих случаях путь к победе был сложный и нервный. Что касается запаса, то это видимость. Запас, как правило, проявляется лишь в конце сезона. А начало всегда сложное. Круг кандидатов, которые борются за звание чемпиона России, определяется ближе к зимнему перерыву.

Так что наше превосходство по очкам – не панацея. Мы не настолько сильнее других, чтобы выйти на поле и пешком всех обыграть. Нам надо работать, трудиться, не стоять на месте, чтобы результаты были хорошими.