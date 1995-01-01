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    Семак: «Зенит» не настолько сильнее других, чтобы пешком обыграть всех»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен с мнением, что его команда заметно превосходит всех конкурентов по РПЛ.

    – Оба ваших чемпионства в качестве главного тренера «Зенита» были завоеваны с запасом – за три и четыре тура до конца турнира. Какое из них далось сложнее?

    – Трудно сравнивать, поскольку в обоих случаях путь к победе был сложный и нервный. Что касается запаса, то это видимость. Запас, как правило, проявляется лишь в конце сезона. А начало всегда сложное. Круг кандидатов, которые борются за звание чемпиона России, определяется ближе к зимнему перерыву.

    Так что наше превосходство по очкам – не панацея. Мы не настолько сильнее других, чтобы выйти на поле и пешком всех обыграть. Нам надо работать, трудиться, не стоять на месте, чтобы результаты были хорошими.

    • Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года.
    • Помимо двух чемпионств петербургская команда под его руководством выиграла Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +18429

      Боцман59rus 51 минуту назад

      С запасом в три, четыре судьи...

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      Рейтинг: +2588

      Гавроша 1 час назад

      Это точно.

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      Рейтинг: +8494

      paracetamol 1 час назад

      Семак, дави свиней, этот гнойный прыщ на теле нашего футбола!

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      Рейтинг: +3564

      polt 2 часа назад

      По меркам РПЛ и то нельзя сказать, что Зенит всех превосходит по игре. Состав самый сильный, но игра поставлена слабо, самоотдача в игре желает быть лучше и на евроуровне Зенит пролетит, как фанера над Парижем. ЛЧ не за горами и в игре Зенита Семаку ужу ничего не изменить в лучшую сторону.

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      Рейтинг: +8494

      paracetamol > polt 1 час назад

      На ЛЧ игроков берегут. И зачем метать бисер перед свиньями?

      0
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      Рейтинг: +11537

      derrik2000 2 часа назад

      Гендиректор Зенита Александр Медведев с тобой категорически не согласится.
      )))))))))))))))))

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