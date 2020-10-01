«Краснодар» – седьмой российский клуб в групповом этапе ЛЧ

«Краснодар» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов благодаря двум победам над ПАОКом в раунде плей-офф квалификации турнира.
Это седьмой российский клуб, который примет участие в основной сетке главного еврокубка.
Ранее от России в Лиге чемпионов выступали «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и «Ростов».
Впервые в истории три российские команды сыграют в группе ЛЧ
«Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой
Источник: «Бомбардир»