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    «Краснодар» – седьмой российский клуб в групповом этапе ЛЧ

    «Краснодар» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов благодаря двум победам над ПАОКом в раунде плей-офф квалификации турнира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1071

      22 raza chemp 55 минут назад

      Вангую, краснодар выступит лучше бзинита в лч, ********* без судейства играли в отборочном вместо краснодара

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