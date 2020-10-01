Впервые в истории три российские команды сыграют в группе ЛЧ

«Краснодар» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов благодаря двум победам над ПАОКом в раунде плей-офф квалификации турнира.
Автоматически по итогам чемпионата в группу главного еврокубка также попали «Зенит» и «Локомотив».
Три российские команды примут участие в групповом этапе ЛЧ впервые в истории.
- В прошлом сезоне «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих квартетах.
- Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее право делегировать в ЛЧ три клуба.
Источник: «Бомбардир»