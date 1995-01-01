Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Впервые в истории три российские команды сыграют в группе ЛЧ

    «Краснодар» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов благодаря двум победам над ПАОКом в раунде плей-офф квалификации турнира.

    Автоматически по итогам чемпионата в группу главного еврокубка также попали «Зенит» и «Локомотив».

    Три российские команды примут участие в групповом этапе ЛЧ впервые в истории.

    • В прошлом сезоне «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих квартетах.
    • Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее право делегировать в ЛЧ три клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:18
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +838

      Ловкий Бубен 53 секунды назад

      Молодцы Краснодар, поздравляю !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1746

      FENIX-SL 18 минут назад

      ну ведь молодцы Краснодар!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +578

      _MATRIX_ 1 час назад

      Молодцы! Краснодар - красавцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2358

      Semenycch 1 час назад

      Кто в этом сезоне будет приносить очки в копилку России? Локо? Краснодар? ЦСКА? Никаких шансов. Остаётся только Зенит? Так Россия и 7 место уступит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1953

      Кузьмич на трибуне > Semenycch 1 час назад

      Краснодар уже две победы занёс в копилку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3165

      Павелий > Кузьмич на трибуне 39 минут назад

      А он кроме Зенита ничего не видит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8485

      paracetamol 1 час назад

      Наконец-то!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +696

      Юрэс 1 час назад

      Ку-ку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +696

      Юрэс 1 час назад

      Я ПЕРВЫЙ ФСЁТА ки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +696

      Юрэс 1 час назад

      Без ПОД.......!!!!!!
      ЭТО ВСЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРГАЗМ !!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79447
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru