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  • Впервые в истории три российские команды сыграют в группе ЛЧ

Впервые в истории три российские команды сыграют в группе ЛЧ

1 октября 2020, 00:18
18

«Краснодар» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов благодаря двум победам над ПАОКом в раунде плей-офф квалификации турнира.

Автоматически по итогам чемпионата в группу главного еврокубка также попали «Зенит» и «Локомотив».

Три российские команды примут участие в групповом этапе ЛЧ впервые в истории.

  • В прошлом сезоне «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих квартетах.
  • Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее право делегировать в ЛЧ три клуба.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зенит Локомотив Краснодар
Комментарии (18)
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Юрэс
1601501066
Без ПОД.......!!!!!! ЭТО ВСЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРГАЗМ !!!!!!!!!!!
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paracetamol
1601501242
Наконец-то!
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_MATRIX_
1601502049
Молодцы! Краснодар - красавцы!
Ответить
Ловкий Бубен
1601507062
Молодцы Краснодар, поздравляю !
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житель СПб
1601510477
Да, Краснодар исправляет российские показатели. Ждем и от других!
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Из Твери Леха
1601521445
Теперь надо идти дальше и достойно сыграть в группе, а не как спартачок в свое время - не набрав ни одного очка.
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Cules2013
1601530572
Хорошо, что прошли ПАОК, но это кажется достижением только, если сравнивать с тем, как весело у нас выступают в еврокубках Динамо или Ростов в этом году. Но, в целом, разве это достижение? Нет сейчас и близко Ростов и Рубина Бердыева, тех Зенита и ЦСКА, что брали еврокубки, и могли грохнуть кого угодно, хоть Баварию, хоть МЮ, хоть Реал, хоть Барселону. Да даже Динамо относительно недавно заканчивало групповой этап ЛЕ с 6 победами из 6. Куда это всё ушло? Остались стабильно провалы в квалификации, и в ЛЧ мы молимся на 3-ю строчку в группе. У Краснодара состав почти в 2 раза дороже ПАОКа. Молодцы, что прошли, но такие победы - это не героизм, а должно быть в порядке вещей.
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maior-60
1601532703
Успешного выступления всем нашим командам. В следующий раз 3 российские команды в ЛЧ будут, по-видимому, очень нескоро.
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Давид59
1601534362
После выхода Смольникова стало что-то проглядывается. А до этого... Даа, Медведев большой спец в плане подбора игроков. Сейчас и Кокорин покажет.
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житель СПб
1601575604
Удачи российским клубам. Шансы есть!
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