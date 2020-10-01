Впервые в истории три российские команды сыграют в группе ЛЧ

«Краснодар» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов благодаря двум победам над ПАОКом в раунде плей-офф квалификации турнира.

Автоматически по итогам чемпионата в группу главного еврокубка также попали «Зенит» и «Локомотив».

Три российские команды примут участие в групповом этапе ЛЧ впервые в истории.