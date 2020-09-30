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    Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» стали четвертьфиналистами турнира

    Завершились еще два матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

    «Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил «Брайтон» со счетом 3:0 благодаря голам Скотта Мактоминея, Хуана Маты и Поля Погба.

    «Эвертон» дома крупно победил «Вест Хэм» со счетом 4:1. У хозяев поля хет-трик оформил Доминик Калверт-Льюин.

    Кубок английской лиги. 1/8 финала

    Брайтон & Хов – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мактоминей, 44; 0:2 – Мата, 73; 0:3 – Погба, 80.

    Эвертон – Вест Хэм – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Калверт-Льюин, 11; 1:1 – Снодграсс, 46; 2:1 – Ришарлисон, 56; 3:1 – Калверт-Льюин, 78; 4:1 – Калверт-Льюин, 84.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    30.09.2020 23:39
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