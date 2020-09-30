Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Н'Жи – о конфликте с Шуниным: «Спорили на повышенных тонах. Это значит только одно – в «Динамо» нет равнодушных»

Н'Жи – о конфликте с Шуниным: «Спорили на повышенных тонах. Это значит только одно – в «Динамо» нет равнодушных»

30 сентября 2020, 22:09
2

Нападающий «Динамо» Клинтом Н'Жи прокомментировал информацию о конфликте с вратарем Антоном Шуниным в перерыве матча девятого тура РПЛ против «Химок».

«В перерыве матча с «Химками» мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном: в команде нет равнодушных, все переживают за результат. И российские футболисты, и иностранцы. Мы одна команда, единый коллектив, который хочет выигрывать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли тот момент. На очереди – важный матч в воскресенье, нам нужна победа. Думаем только об этом», — сказал Н’Жи.

  • Москвичи проиграли «Химкам» со счетом 0:1.
  • Н'Жи во втором тайме был заменен.
  • Кирилл Новиков после этого матча объявил об уходе из клуба.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Шунин Антон Н'Жи Клинтон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vsespartak01
1601540227
говорили на повышенных,набили морду друг другу!это значит одно-в динамо нет равнодушных!
Ответить
FanatSerj
1601544401
Явно ответ не от самого Н'жи, а от пресс службы Динамо, чтобы зализать конфликт в команде. А он явно есть и там стоит похренистам в виде последнего начистить морду и отправить во Францию обратно, да и Филиппа прихватить по пути. Смотришь на остальных пацанов Скопинцева, Лесового, Шиманьски, Моро, Грулев, Школик молодые пацаны стараются как могут за клуб и за себя и за этих пижонов, а они ещё и бухтят в раздевалке вместо того чтобы играть на поле.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+