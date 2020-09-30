Н'Жи – о конфликте с Шуниным: «Спорили на повышенных тонах. Это значит только одно – в «Динамо» нет равнодушных»

Нападающий «Динамо» Клинтом Н'Жи прокомментировал информацию о конфликте с вратарем Антоном Шуниным в перерыве матча девятого тура РПЛ против «Химок».

«В перерыве матча с «Химками» мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном: в команде нет равнодушных, все переживают за результат. И российские футболисты, и иностранцы. Мы одна команда, единый коллектив, который хочет выигрывать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли тот момент. На очереди – важный матч в воскресенье, нам нужна победа. Думаем только об этом», — сказал Н’Жи.