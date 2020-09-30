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    Н'Жи – о конфликте с Шуниным: «Спорили на повышенных тонах. Это значит только одно – в «Динамо» нет равнодушных»

    Нападающий «Динамо» Клинтом Н'Жи прокомментировал информацию о конфликте с вратарем Антоном Шуниным в перерыве матча девятого тура РПЛ против «Химок».

    «В перерыве матча с «Химками» мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном: в команде нет равнодушных, все переживают за результат. И российские футболисты, и иностранцы. Мы одна команда, единый коллектив, который хочет выигрывать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли тот момент. На очереди – важный матч в воскресенье, нам нужна победа. Думаем только об этом», — сказал Н’Жи.

    • Москвичи проиграли «Химкам» со счетом 0:1.
    • Н'Жи во втором тайме был заменен.
    • Кирилл Новиков после этого матча объявил об уходе из клуба.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.09.2020 22:09
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