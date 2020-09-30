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    Sport24: Шунин чуть не подрался с Н'Жи в раздевалке после призыва отыграться за Новикова

    Между игроками «Динамо» Антоном Шунином и Клинтом Н'Жи случился конфликт в перерыве матча девятого тура РПЛ против «Химок», сообщает Sport 24.

    В раздевалке команды голкипер пытался завести команду призывами отыграться за «Динамо» и лично главного тренера Кирилла Новикова.

    Все одноклубники, кроме Н'Жи, Шунина поддержали: нападающий начал спорить с вратарем, упрекнув его в пропущенном мяче. Между футболистами едва не случилась драка – их разняли другие динамовцы.

    • Москвичи проиграли «Химкам» со счетом 0:1.
    • Н'Жи во втором тайме был заменен.
    • Новиков после этого матча объявил об уходе из клуба.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1993

      neim 6 минут назад

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      Нашёл неумение местных "писак" склонять слова. И это далеко не впервые и сильно режет слух.
      "Между игроками «Динамо» Антоном Шунином и Клинтом Н'Жи" ...
      Хотя бы к компьютеру присматривались, он ошибки подчёркивает при наборе текста.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2521

      absent32 27 минут назад

      ну это Нжи на выход!

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