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  • Sport24: Шунин чуть не подрался с Н'Жи в раздевалке после призыва отыграться за Новикова

Sport24: Шунин чуть не подрался с Н'Жи в раздевалке после призыва отыграться за Новикова

30 сентября 2020, 19:26
12

Между игроками «Динамо» Антоном Шуниным и Клинтом Н'Жи случился конфликт в перерыве матча девятого тура РПЛ против «Химок», сообщает Sport 24.

В раздевалке команды голкипер пытался завести команду призывами отыграться за «Динамо» и лично главного тренера Кирилла Новикова.

Все одноклубники, кроме Н'Жи, Шунина поддержали: нападающий начал спорить с вратарем, упрекнув его в пропущенном мяче. Между футболистами едва не случилась драка – их разняли другие динамовцы.

  • Москвичи проиграли «Химкам» со счетом 0:1.
  • Н'Жи во втором тайме был заменен.
  • Новиков после этого матча объявил об уходе из клуба.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Шунин Антон Н'Жи Клинтон Новиков Кирилл
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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absent32
1601483297
ну это Нжи на выход!
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1601485404
Ну Шунин фигню какую-то сморозил, он капитан, и то, что должен заводить команду именно он вопросов нет. Но именно за тренера впрягаться так себе идея. Давно уже было понятно, что Новиков не готов к работе главным на таком уровне, Динамо где-то добивалось определенных успехов, но вряд ли за счёт тренерских идей, состав неплохой, вполне на шестёрку и тянул. Но врем показало, что главный тренер команде ничего не даёт, прогресса никакого, если есть такой уничижительный термин "физрук", применяемый к не самым лучшим футбольным специалистам, то вот Новикову он подходит как нельзя.
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ySS
1601486759
Н'Жи привет в Россию тот же, кто в Спартак Педро Рошу) Пора на родину
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KOLBIS
1601487528
C Динамо вообще постоянно мистика происходит,вроде и бабло и звезды,а все никак...Странно как-то,как прокляли...
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Боцман59rus
1601492078
Это тот, который на газоне валялся в предсмертных муках, выпрашивая халявные три очка в матче с зенитом....
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paracetamol
1601500948
Бардак в команде, отсюда и позорные поражения.
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portero
1601531621
Продолжайте скандалить, результат хороший получается....
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FanatSerj
1601543795
Странные предъявы от Н'Жи он вместе с Филиппом два главных разочарования в трансферной политики Динамо и по суммам и по полезности, причем они уже слили Хохлова, как раз Филипп уже тогда в состав не попадал, Новиков вернул Филиппа и дал ещё один шанс, по началу вроде ещё ничего было, но потом опять та же самая балалайка в виде не желания биться на поле, а только пижонить на чистых мячах. К Шунину ещё можно что то предъявить в матче с грузинами, там он не то что косячил, а не очень удачно играл, с Ахматом же он вообще спас команду от поражения, с Арсеналом тоже ему в пропущенном голе не предъявишь, а вот спасений было достаточно, чтобы тот же Н'жи хоть бы что то результативное сделал.
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zigbert
1601554992
Плохо когда в товарищах согласия нет. Прежде чем на что то указывать надо проявить себя на поле. Этот НЖи скорей всего будет лишним в команде.
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