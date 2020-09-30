Sport24: Шунин чуть не подрался с Н'Жи в раздевалке после призыва отыграться за Новикова

Между игроками «Динамо» Антоном Шуниным и Клинтом Н'Жи случился конфликт в перерыве матча девятого тура РПЛ против «Химок», сообщает Sport 24.

В раздевалке команды голкипер пытался завести команду призывами отыграться за «Динамо» и лично главного тренера Кирилла Новикова.

Все одноклубники, кроме Н'Жи, Шунина поддержали: нападающий начал спорить с вратарем, упрекнув его в пропущенном мяче. Между футболистами едва не случилась драка – их разняли другие динамовцы.