Sport24: Шунин чуть не подрался с Н'Жи в раздевалке после призыва отыграться за Новикова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Нашёл неумение местных "писак" склонять слова. И это далеко не впервые и сильно режет слух.
"Между игроками «Динамо» Антоном Шунином и Клинтом Н'Жи" ...
Хотя бы к компьютеру присматривались, он ошибки подчёркивает при наборе текста.
Между игроками «Динамо» Антоном Шунином и Клинтом Н'Жи случился конфликт в перерыве матча девятого тура РПЛ против «Химок», сообщает Sport 24.
В раздевалке команды голкипер пытался завести команду призывами отыграться за «Динамо» и лично главного тренера Кирилла Новикова.
Все одноклубники, кроме Н'Жи, Шунина поддержали: нападающий начал спорить с вратарем, упрекнув его в пропущенном мяче. Между футболистами едва не случилась драка – их разняли другие динамовцы.
- Москвичи проиграли «Химкам» со счетом 0:1.
- Н'Жи во втором тайме был заменен.
- Новиков после этого матча объявил об уходе из клуба.