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    Матч-агент ФИФА опровергла факт переговоров по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

    Матч-агент ФИФА, менеджер и посредница Элизабет Бартоше прокомментировала информацию о переговорах «Фиорентины» и «Спартака» по форварду Александру Кокорину.

    «Не понимаю, что мне нужно комментировать в данной ситуации. Это же информация от вашего источника, так? Значит, вам нужно поменять источник, потому что это неправда. То, о чем ранее сообщали СМИ, не соответствует действительности, такого не было», – заявила Бартоше Metaratings.

    Ранее РБК-Спорт написал, что «Фиорентина» предлагала «Спартаку» за переход Кокорина 7 миллионов евро. Москвичи сочли это предложение невыгодным.

    • Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
    • Нападающий провел три матча за московский клуб.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8552

      alex1951 19 минут назад

      Блин....
      Олять эта мыльная опера ! ,,коко-мама,,................
      Умным лю дям ,ужо давно понятно ,что энто збитые лёётчики.......
      Исключение составил лишь Стрельцов (любимец народа) - освободился и играл,мужик!
      А здесь сморкаться охота.....Звезды ,ха! Брызги шампанскага №2016!)))

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