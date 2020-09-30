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  • Матч-агент ФИФА опровергла факт переговоров по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

Матч-агент ФИФА опровергла факт переговоров по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

30 сентября 2020, 14:30
3

Матч-агент ФИФА, менеджер и посредница Элизабет Бартоше прокомментировала информацию о переговорах «Фиорентины» и «Спартака» по форварду Александру Кокорину.

«Не понимаю, что мне нужно комментировать в данной ситуации. Это же информация от вашего источника, так? Значит, вам нужно поменять источник, потому что это неправда. То, о чем ранее сообщали СМИ, не соответствует действительности, такого не было», – заявила Бартоше Metaratings.

Ранее РБК-Спорт написал, что «Фиорентина» предлагала «Спартаку» за переход Кокорина 7 миллионов евро. Москвичи сочли это предложение невыгодным.

  • Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
  • Нападающий провел три матча за московский клуб.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (3)
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alex1951
1601466316
Блин.... Олять эта мыльная опера ! ,,коко-мама,,................ Умным лю дям ,ужо давно понятно ,что энто збитые лёётчики....... Исключение составил лишь Стрельцов (любимец народа) - освободился и играл,мужик! А здесь сморкаться охота.....Звезды ,ха! Брызги шампанскага №2016!)))
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vka1970
1601471177
РБК спорт скупленное в своё время питерцами на корню до кучи с глав редом самого РБК.Думаю объяснять откуда ноги растут не кому не надо.
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