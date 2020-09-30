Матч-агент ФИФА опровергла факт переговоров по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

Матч-агент ФИФА, менеджер и посредница Элизабет Бартоше прокомментировала информацию о переговорах «Фиорентины» и «Спартака» по форварду Александру Кокорину.

«Не понимаю, что мне нужно комментировать в данной ситуации. Это же информация от вашего источника, так? Значит, вам нужно поменять источник, потому что это неправда. То, о чем ранее сообщали СМИ, не соответствует действительности, такого не было», – заявила Бартоше Metaratings.

Ранее РБК-Спорт написал, что «Фиорентина» предлагала «Спартаку» за переход Кокорина 7 миллионов евро. Москвичи сочли это предложение невыгодным.