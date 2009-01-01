Матч-агент ФИФА опровергла факт переговоров по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

Блин....
Олять эта мыльная опера ! ,,коко-мама,,................
Умным лю дям ,ужо давно понятно ,что энто збитые лёётчики.......
Исключение составил лишь Стрельцов (любимец народа) - освободился и играл,мужик!
А здесь сморкаться охота.....Звезды ,ха! Брызги шампанскага №2016!)))
Матч-агент ФИФА, менеджер и посредница Элизабет Бартоше прокомментировала информацию о переговорах «Фиорентины» и «Спартака» по форварду Александру Кокорину.
«Не понимаю, что мне нужно комментировать в данной ситуации. Это же информация от вашего источника, так? Значит, вам нужно поменять источник, потому что это неправда. То, о чем ранее сообщали СМИ, не соответствует действительности, такого не было», – заявила Бартоше Metaratings.
Ранее РБК-Спорт написал, что «Фиорентина» предлагала «Спартаку» за переход Кокорина 7 миллионов евро. Москвичи сочли это предложение невыгодным.
- Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
- Нападающий провел три матча за московский клуб.