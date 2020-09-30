Моуринью: «С Дайером случилось ненормальное. Нельзя проводить два матча за 48 часов на таком уровне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал момент с вынужденным походом Дайера в уборную во время второго тайма матча Кубка Лиги с «Челси» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Мы действовали в ограниченных условиях. То, что случилось с Дайером – ненормально, я его поддерживаю. Нельзя проводить два матча за 48 часов на таком уровне. Это неправильно, неестественно.

У него не было других вариантов – ему пришлось убежать (в уборную – прим. «Бомбардира»). В тот момент он был полностью обезвожен. Мне пришлось накричать на него, чтобы он вернулся. Дайер – отличный пример для всех.

Мне, в отличии от руководства лиги, не наплевать на игроков», – сказал Моуринью после матча.

«Жозе был недоволен, но меня позвала природа». Дайер объяснил уход с поля во время игры с «Челси»