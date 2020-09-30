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    Моуринью: «С Дайером случилось ненормальное. Нельзя проводить два матча за 48 часов на таком уровне»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал момент с вынужденным походом Дайера в уборную во время второго тайма матча Кубка Лиги с «Челси» (1:1, 5:4 по пенальти).

    «Мы действовали в ограниченных условиях. То, что случилось с Дайером – ненормально, я его поддерживаю. Нельзя проводить два матча за 48 часов на таком уровне. Это неправильно, неестественно.

    У него не было других вариантов – ему пришлось убежать (в уборную – прим. «Бомбардира»). В тот момент он был полностью обезвожен. Мне пришлось накричать на него, чтобы он вернулся. Дайер – отличный пример для всех.

    Мне, в отличии от руководства лиги, не наплевать на игроков», – сказал Моуринью после матча.

    «Жозе был недоволен, но меня позвала природа». Дайер объяснил уход с поля во время игры с «Челси»

    Источник: BBC

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    30.09.2020 10:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 30 сентября 2020, 17:17

      Бедный миллиардер)))

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      Рейтинг: +487

      КаДеС 30 сентября 2020, 16:37



      Надо быть разумнее. В армии я научился ходить в туалет не по желанию, а по возможности. А потому никогда не было неприятных инцидентов, хоть на посту или по несколько часов на плацу)))))

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      Рейтинг: +5

      nosovaianayen 30 сентября 2020, 12:17

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      Рейтинг: +3463

      acor94 30 сентября 2020, 11:02

      Было бы не наплевать, поменял бы его

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