«Жозе был недоволен, но меня позвала природа». Дайер объяснил уход с поля во время игры с «Челси»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер объяснил, почему во втором тайме матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Челси» (1:1, 5:4 по пенальти) ушел с поля. За ним последовал Жозе Моуринью.

«Жозе был недоволен моим уходом, но я ничего не мог поделать – позвала природа. Слышал, пока меня не было, у соперника был момент. К счастью, «Челси» не забил», – сказал Дайер ВВС.