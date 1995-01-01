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    «Жозе был недоволен, но меня позвала природа». Дайер объяснил уход с поля во время игры с «Челси»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер объяснил, почему во втором тайме матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Челси» (1:1, 5:4 по пенальти) ушел с поля. За ним последовал Жозе Моуринью.

    «Жозе был недоволен моим уходом, но я ничего не мог поделать – позвала природа. Слышал, пока меня не было, у соперника был момент. К счастью, «Челси» не забил», – сказал Дайер ВВС.

    • Завтра, 1 октября, «Тоттенхэм» сыграет в Лиге Европы против «Маккаби» из Хайфы.
    • В АПЛ лондонцы идут восьмыми.
    • Дайер выступает за команду с 2014 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +162

      Ronko 44 минуты назад

      Уважительная причина)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      FENIX-SL 1 час назад

      ахаххахаха
      словосочетание которое стоит взять на заметку)

      2
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