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    Медведев: «Меня просто хотели выкинуть из «Локомотива»

    Голкипер «Рубина» Никита Медведев рассказал о своем уходе из «Локомотива» этим летом.

    «Пока тренировался с «Казанкой», агент работал над вариантами. Когда было награждение, я сомневался, ехать мне или нет. Позвонил Сухине, он ответил: «Да, тебе надо приехать». Приехал, получил медаль, на 6 вечера стояла тренировка с «Казанкой». Пока ждал ее, в раздевалку зашел Кикнадзе после того самого разговора с болельщиками. Я предложил ему подняться в кабинет и обсудить ситуацию. Там мы спокойно поговорили.

    Я сказал, на каких условиях хочу разорвать контракт, объяснил точку зрения. Он услышал и понял, что я не хочу наглеть, не прошу отдать мне деньги за два оставшихся по контракту года. Не так, что «я буду играть в «Казанке», пока все не выбью из клуба». Я выдвинул приемлемые условия для клуба, он согласился.

    Мне не предлагали уйти бесплатно, но сумма была значительно меньше той, что я хотел. Требовал с клуба деньги? Мне просто стало неприятно, как со мной решили расстаться. Я все еще был игроком клуба, а под конец сезона начались высказывания: «Пускай Геркус объяснит, как они подписывали Медведева». Это неуважение ко мне. Плюс меня просто хотели выкинуть из клуба. Можно было сделать нормально: никакие цифры не называть, сесть, поговорить и сказать: «Никит, мы не заинтересованы в твоем развитии в «Локомотиве». Если бы они были заинтересованы, они бы предложили аренду. Но я понимал, что этого не произойдет, потому что каждое трансферное окно у меня была возможность уйти в аренду – и меня не отпускали», – сказал Медведев.

    • 17 августа Медведев перешел в казанский «Рубин», подписав контракт до конца сезона.
    • Дебютировал за «Рубин» 13 сентября в матче против московского «Динамо» (1:0).

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +229

      Саладин 1 час назад

      радуйся, со стороны, а не изнутри, понаблюдаешь, как кик разваливает Локо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8462

      paracetamol 2 часа назад

      Если игроков постоянно обворовывать, как они играть будут?

      1
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