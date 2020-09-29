Газизов: «Речь не идет о замене одного логотипа «Спартака» другим»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, зачем московский клуб хочет временно вернуть старую эмблему.

«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идет о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ», — сказал Газизов.