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    Газизов: «Речь не идет о замене одного логотипа «Спартака» другим»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, зачем московский клуб хочет временно вернуть старую эмблему.

    «Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идет о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ», — сказал Газизов.

    • Руководство московского клуба рассматривает вариант с возвращением в 2022 году старой эмблемы клуба – красно-белого ромба без футбольного мяча внутри буквы «С».
    • Эмблема без футбольного мяча использовалась «Спартаком» с 1935 по 1997 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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