Газизов: «Речь не идет о замене одного логотипа «Спартака» другим»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, зачем московский клуб хочет временно вернуть старую эмблему.
«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идет о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ», — сказал Газизов.
- Руководство московского клуба рассматривает вариант с возвращением в 2022 году старой эмблемы клуба – красно-белого ромба без футбольного мяча внутри буквы «С».
- Эмблема без футбольного мяча использовалась «Спартаком» с 1935 по 1997 год.
Источник: «Чемпионат»