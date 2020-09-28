Главные новости дня. Черчесов назвал состав сборной России на октябрьские матчи, Хюсай не перейдет в «Спартак»

Защитник «Енисея» Молчан перешел во французский «Кан» за 1 миллион рублей

Тренер «Сочи» Федотов извинился перед Карасeвым и его помощником

Черчесов назвал состав сборной на октябрьские матчи. Кутепов, Жиров, Фомин – в списке

Галактионов назвал состав молодежной сборной на игры с Эстонией и Латвией. Максименко, Круговой, Кучаев – в списке

«Химки» могут арендовать Сутормина

Официально: «Унион» арендовал у «Ливерпуля» Кариуса

Первый канал покажет матч Лиги наций Россия – Турция

РПЛ. «Химки» минимально обыграли «Динамо», одержав первую победу в чемпионате

Area Napoli: Хюсай не перейдет в «Спартак»

«Чемпионат»: руководство «Динамо» проведет внеплановое собрание для обсуждения отставки Новикова