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    «Химки» могут арендовать Сутормина

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить аренду в «Химках». Выходец из ФНЛ рассматривает вариант аренды футболиста, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    Предполагаемый срок аренды – сезон. «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

    • Сутормин играет в «Зените» с прошлого года, взял с командой чемпионство.
    • Игрок – уроженец Москвы, был в системе «Химок» с 2007 по 2010 год.
    • Рынок оценивает Сутормина в 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +41944

      portero 24 минуты назад

      Сутормину нужна практика, основную зарплату Зенит будет платить, зачем Зенит его покупал ???

      0
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      Рейтинг: +1823

      AZ > portero 13 минут назад

      Думаю за полтинник можно было себе позволить)

      1
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      Рейтинг: +41944

      portero > AZ 8 минут назад

      наверное купили чтоб продать с наваром. .. для Ф/п.

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      Рейтинг: +11431

      derrik2000 47 минут назад

      Эта фраза просто на "пять с плюсом":
      "...играет в «Зените» с прошлого года, взял с командой чемпионство."

      Ключевой игрок основы, без него никуда! ))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +54

      helllacoste 57 минут назад

      круговорот говна за полтинник

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