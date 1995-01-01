«Химки» могут арендовать Сутормина

Сутормину нужна практика, основную зарплату Зенит будет платить, зачем Зенит его покупал ???
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить аренду в «Химках». Выходец из ФНЛ рассматривает вариант аренды футболиста, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
Предполагаемый срок аренды – сезон. «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- Сутормин играет в «Зените» с прошлого года, взял с командой чемпионство.
- Игрок – уроженец Москвы, был в системе «Химок» с 2007 по 2010 год.
- Рынок оценивает Сутормина в 2 миллиона евро.