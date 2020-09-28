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  • Галактионов назвал состав молодежной сборной на игры с Эстонией и Латвией. Максименко, Круговой, Кучаев – в списке

Галактионов назвал состав молодежной сборной на игры с Эстонией и Латвией. Максименко, Круговой, Кучаев – в списке

28 сентября 2020, 14:51
5

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов огласил состав на октябрьские матчи отбора Евро-2021 против эстонцев и латышей. Игры пройдут 9 и 13 числа соответственно.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).

  • Сбор начнется 4 октября в Новогорске.
  • Решение об участии в матчах Игоря Дивеева и Наиля Умярова, не включенных в официальный список, будет принято позднее.
  • Сборная России лидирует в группе.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Кучаев Константин Максименко Александр Круговой Данил Галактионов Михаил
Комментарии (5)
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FanatSerj
1601296671
Из этого списка приличное количество игроков можно прям сразу взять в основную сборную, но для молодежки они пока нужнее здесь. Радует что многие как раз это уже основа своих клубов.
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acor94
1601297463
Радует, что нет Джанаева и Габулова
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paracetamol
1601306338
Этого физрука надо менять!
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Hektor 84
1601396500
Когда уже этого физрука из молодежки выгонят ссаными тряпками?
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