Галактионов назвал состав молодежной сборной на игры с Эстонией и Латвией. Максименко, Круговой, Кучаев – в списке

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов огласил состав на октябрьские матчи отбора Евро-2021 против эстонцев и латышей. Игры пройдут 9 и 13 числа соответственно.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).