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    Галактионов назвал состав молодежной сборной на игры с Эстонией и Латвией. Максименко, Круговой, Кучаев – в списке

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов огласил состав на октябрьские матчи отбора Евро-2021 против эстонцев и латышей. Игры пройдут 9 и 13 числа соответственно.

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

    Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).

    Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).

    • Сбор начнется 4 октября в Новогорске.
    • Решение об участии в матчах Игоря Дивеева и Наиля Умярова, не включенных в официальный список, будет принято позднее.
    • Сборная России лидирует в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1425

      acor94 2 часа назад

      Радует, что нет Джанаева и Габулова

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      Рейтинг: +11125

      KLIM777 > acor94 1 час назад

      Есть инсайд. Габулов выйдет в футболке Сафонова.

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      Рейтинг: +6462

      FanatSerj 2 часа назад

      Из этого списка приличное количество игроков можно прям сразу взять в основную сборную, но для молодежки они пока нужнее здесь. Радует что многие как раз это уже основа своих клубов.

      1
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      Рейтинг: +13110

      vladimir-7 > FanatSerj 1 час назад

      Думаю, что они ещё немного наберутся опыта и займут своё
      место в основной сборной России, лишь бы не сбавляли свой потенциал и настрой.

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