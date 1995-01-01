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    РПЛ. «Химки» минимально обыграли «Динамо», одержав первую победу в чемпионате

    В заключительном матче девятого тура РПЛ «Химки» дома взяли верх над «Динамо».

    Единственный гол в игре забил арендованный у «Спартака» полузащитник Александр Ломовицкий.

    Для химчан это первая победа в сезоне Премьер-лиги, матч стал дебютным для нового тренера команды Игоря Черевченко. У москвичей три поражения в четырех последних встречах во всех турнирах.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Химки – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ломовицкий, 19.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Гапон, Куат (Тихонов, 46), Ломовицкий (Липовой, 79), Кухарчук, Боженов, Трошечкин, Дядюн (Конате, 79).

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев (Рауш, 70), Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Лесовой, Фомин, Моро (Школик, 77), Шиманьски, Н`Жи (Грулев, 46), Комличенко (Игбун, 70).

    Предупреждения: Куат, 9; Кухарчук, 57; Данилкин, 67; Идову, 85; Тихий, 90 – Евгеньев, 42; Фомин, 43; Скопинцев, 64.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии51
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      Рейтинг: +647

      Бестолковый 1 час назад

      Тут динозавры есть? Хоть кто-нибудь помнит, когда последний раз енто Динамо хоть что-нибудь выигрывало? По моему самый бесполезный и неинтересный клуб в РПЛ. Если завтра ентот клуб пропадет, ни кто наверное и не заметит его отсутствие. Пустое место с приставкой Москва - енто Динамо. Интересно кто через ентот канал бабло сливает, МВД чтоли?

      0
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      Рейтинг: -242

      Спартач80 > Бестолковый 47 минут назад

      Тут один Яшин перевесит всё...Чёрная пантера....Матч звёзд....Он легенда,Дасаев отдыхает...

      1
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      Рейтинг: -242

      Спартач80 > Бестолковый 43 минуты назад

      Турнир Динамо по Великобритании?...Это была песня...Но да,угробили ушлепаны славный клуб сейчас....Я за Спартак болею,но жду Динамо на прежний уровень,мы хотим вернуть это противостояние!

      0
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      Рейтинг: -242

      Спартач80 > Бестолковый 42 минуты назад

      Когда умер Яшин,мой отец рыдал!А он болел за Спартак!Мне он объяснил-ушла Легенда!

      0
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      Рейтинг: +232

      ц > Бестолковый 37 минут назад

      А ты и правда бестолковый.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +849

      alll-333 1 час назад

      К сожалению Динамо опять бездарно обо- сра-лось...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1694

      Бриг 1 час назад

      Браво, Химки! Помним Казаченка...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +729

      S.K.V. 1 час назад

      Химки с победой !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      САДЫЧОК 1 час назад

      Ну и зачем Химкам -никчемный Глушаков ?!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11135

      KLIM777 1 час назад

      Банана банана мама в опу ****** московское дынамо)

      3
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      Рейтинг: -242

      Спартач80 > KLIM777 50 минут назад

      Там было про Широкова Романа,надеюсь всё таки суд сделает это с ним...

      1
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      Рейтинг: +3272

      InterMilLano1908 1 час назад

      видимо футболисты сами в шоке что тренера еще не уволили и решили помочь в этом деле...

      5
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      Рейтинг: +1721

      Бомбардиръ 1 час назад

      Так держать! А проигравшим каким-то грузинам - место в ФНЛ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1010

      Январь 59 1 час назад

      Динамо, не меняйте тренера ещё хотя бы один тур. Краснодар после игры с ПАОКом будет еле ноги двигать, дай шанс набрать три очка.

      9
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      Рейтинг: +5035

      knikos > Январь 59 1 час назад

      Зачётный троллинг !

      1
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      Рейтинг: +4785

      Рубинище > Январь 59 1 час назад

      Краснодар и ползком там 3 оча возьмут.

      2
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      Рейтинг: +6462

      FanatSerj 1 час назад

      Ещё до матча написал, что Динамо сольёт как и в Грузии, это же очевидно было, после того как радовались победы над тереком, как же заново не наступить на те же самые любимые грабли.

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