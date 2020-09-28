РПЛ. «Химки» минимально обыграли «Динамо», одержав первую победу в чемпионате

В заключительном матче девятого тура РПЛ «Химки» дома взяли верх над «Динамо».

Единственный гол в игре забил арендованный у «Спартака» полузащитник Александр Ломовицкий.

Для химчан это первая победа в сезоне Премьер-лиги, матч стал дебютным для нового тренера команды Игоря Черевченко. У москвичей три поражения в четырех последних встречах во всех турнирах.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Химки – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ломовицкий, 19.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Гапон, Куат (Тихонов, 46), Ломовицкий (Липовой, 79), Кухарчук, Боженов, Трошечкин, Дядюн (Конате, 79).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Рауш, 70), Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Лесовой, Фомин, Моро (Школик, 77), Шиманьски, Н`Жи (Грулев, 46), Комличенко (Игбун, 70).

Предупреждения: Куат, 9; Кухарчук, 57; Данилкин, 67; Идову, 85; Тихий, 90 – Евгеньев, 42; Фомин, 43; Скопинцев, 64.

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