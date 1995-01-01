РПЛ. «Химки» минимально обыграли «Динамо», одержав первую победу в чемпионате

Тут динозавры есть? Хоть кто-нибудь помнит, когда последний раз енто Динамо хоть что-нибудь выигрывало? По моему самый бесполезный и неинтересный клуб в РПЛ. Если завтра ентот клуб пропадет, ни кто наверное и не заметит его отсутствие. Пустое место с приставкой Москва - енто Динамо. Интересно кто через ентот канал бабло сливает, МВД чтоли?
В заключительном матче девятого тура РПЛ «Химки» дома взяли верх над «Динамо».
Единственный гол в игре забил арендованный у «Спартака» полузащитник Александр Ломовицкий.
Для химчан это первая победа в сезоне Премьер-лиги, матч стал дебютным для нового тренера команды Игоря Черевченко. У москвичей три поражения в четырех последних встречах во всех турнирах.
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
Химки – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ломовицкий, 19.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Гапон, Куат (Тихонов, 46), Ломовицкий (Липовой, 79), Кухарчук, Боженов, Трошечкин, Дядюн (Конате, 79).
«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Рауш, 70), Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Лесовой, Фомин, Моро (Школик, 77), Шиманьски, Н`Жи (Грулев, 46), Комличенко (Игбун, 70).
Предупреждения: Куат, 9; Кухарчук, 57; Данилкин, 67; Идову, 85; Тихий, 90 – Евгеньев, 42; Фомин, 43; Скопинцев, 64.