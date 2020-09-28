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РПЛ. «Химки» минимально обыграли «Динамо», одержав первую победу в чемпионате

28 сентября 2020, 20:55
49

В заключительном матче девятого тура РПЛ «Химки» дома взяли верх над «Динамо».

Единственный гол в игре забил арендованный у «Спартака» полузащитник Александр Ломовицкий.

Для химчан это первая победа в сезоне Премьер-лиги, матч стал дебютным для нового тренера команды Игоря Черевченко. У москвичей три поражения в четырех последних встречах во всех турнирах.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Химки – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ломовицкий, 19.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Гапон, Куат (Тихонов, 46), Ломовицкий (Липовой, 79), Кухарчук, Боженов, Трошечкин, Дядюн (Конате, 79).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Рауш, 70), Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Лесовой, Фомин, Моро (Школик, 77), Шиманьски, Н`Жи (Грулев, 46), Комличенко (Игбун, 70).

Предупреждения: Куат, 9; Кухарчук, 57; Данилкин, 67; Идову, 85; Тихий, 90 – Евгеньев, 42; Фомин, 43; Скопинцев, 64.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Динамо
Комментарии (49)
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portero
1601315965
Химки с почином , теперь ждем победу Ротора...
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derrik2000
1601316030
А всего-то и нужно было убрать "детского тренера" Гунько и поставить у руля команды МУЖЧИНУ. Лантратов, конечно, лучший. Да и Ломовицкий красивый гол забил: как он технично подкинул мяч перед тем, как послать его в ворота. Но как он в ходе игры ЗАДЕРЖИВАЕТ атаку команды, когда "думает", кому сделать передачу - МРАК! ((
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CSKA57
1601316188
Вот это Черевченко! Только команду возглавил, и сразу победа. Химки с победой!
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knikos
1601316362
Здипец ! Кому мы проиграли ? Единственное светлое пятно в Панамо - это Евгеньев , какого чёрта он ещё не в сборной ? Ну у Шунина не так много работы было , в голе он не виноват ... Скотинцева дисквалифицировать пожизненно ! Мало того , что наших ломал , так ещё и аутсайдеров ... Тихий хорош ! Химкинских болел поздравляю с первой осмысленной игрой . Которая принесла результат . Тренеру панамо - досвидос ...
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Мага 13
1601316847
Химки с первой победой!
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JTherry
1601316929
Химки, с победой!!! а кто-то уже крест на них поставил после Краснодара... очередную "динаму" болельщикам прикатили... после просера грузинам, уже ничего удивляет...
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Январь 59
1601317229
Динамо, не меняйте тренера ещё хотя бы один тур. Краснодар после игры с ПАОКом будет еле ноги двигать, дай шанс набрать три очка.
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InterMilLano1908
1601317412
видимо футболисты сами в шоке что тренера еще не уволили и решили помочь в этом деле...
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САДЫЧОК
1601317639
Ну и зачем Химкам -никчемный Глушаков ?!
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Бестолковый
1601319344
Тут динозавры есть? Хоть кто-нибудь помнит, когда последний раз енто Динамо хоть что-нибудь выигрывало? По моему самый бесполезный и неинтересный клуб в РПЛ. Если завтра ентот клуб пропадет, ни кто наверное и не заметит его отсутствие. Пустое место с приставкой Москва - енто Динамо. Интересно кто через ентот канал бабло сливает, МВД чтоли?
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