РПЛ. «Зенит» забил шесть безответных голов «Уфе», Дзюба оформил хет-трик, Азмун получил травму

«Зенит» в девятом туре РПЛ разгромил соперника. Больше всего голов забил Артем Дзюба, который теперь делит первое место в списке бомбардиров сезона.

Сердар Азмун покинул поле из-за травмы, его увозил с поля электромобиль.

«Зенит» вернулся на первое место и в следующем туре сыграет со «Спартаком».

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 6:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 24; 2:0 – Дзюба, 32 (с пенальти); 3:0 – Азмун, 61; 4:0 – Дзюба, 72; 5:0 – Дзюба, 88; 6:0 – Сутормин, 90+2.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Сутормин, 80), Сантос, Ловрен (Прохин, 46), Оздоев, Ерохин, Барриос (Мусаев, 64), Дзюба, Азмун (Мостовой, 80), Малком (Жирков, 53).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 41), Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов (Данченко, 62), Голубев (Безденежных, 46), Фольмер (Сысуев, 46), Карп, Бизяк (Агаларов, 66).

Предупреждения: Ерохин, 63 – Неделчару, 29.

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