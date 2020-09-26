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  • РПЛ. «Зенит» забил шесть безответных голов «Уфе», Дзюба оформил хет-трик, Азмун получил травму

РПЛ. «Зенит» забил шесть безответных голов «Уфе», Дзюба оформил хет-трик, Азмун получил травму

26 сентября 2020, 18:23
144

«Зенит» в девятом туре РПЛ разгромил соперника. Больше всего голов забил Артем Дзюба, который теперь делит первое место в списке бомбардиров сезона.

Сердар Азмун покинул поле из-за травмы, его увозил с поля электромобиль.

«Зенит» вернулся на первое место и в следующем туре сыграет со «Спартаком».

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 6:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 24; 2:0 – Дзюба, 32 (с пенальти); 3:0 – Азмун, 61; 4:0 – Дзюба, 72; 5:0 – Дзюба, 88; 6:0 – Сутормин, 90+2.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Сутормин, 80), Сантос, Ловрен (Прохин, 46), Оздоев, Ерохин, Барриос (Мусаев, 64), Дзюба, Азмун (Мостовой, 80), Малком (Жирков, 53).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 41), Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов (Данченко, 62), Голубев (Безденежных, 46), Фольмер (Сысуев, 46), Карп, Бизяк (Агаларов, 66).

Предупреждения: Ерохин, 63 – Неделчару, 29.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Азмун Сердар
Комментарии (144)
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BrezAndr
1601133925
В следующем матче столько же забивать надо)
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волчарик
1601134703
И отдельно про Дзюбу.Разве (бревно) может исполнять,как в последних играх?
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S.K.V.
1601135023
Зенит с убедительной победой!!! Азмуну здоровья!
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Zenit_Zenit
1601135695
Вот так и нужно играть в футбол... Зенит - чемпион!
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BarStep
1601136011
Счёт конечно хорош! И это скорее всего пригодится в конце чемпа. Мои поздравления болельщикам Зенита! Но это всего лишь полностью разобранная Уфа, победа чисто за счёт ценников на футболистов Зенита., т.е. на классе..
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Рубинище
1601136660
Зенит на классе вынес УФУ. больше всего интересует, что с травмированными ? на какой срок выбыли
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Мага 13
1601137505
адекватных болел Зенита с победой, хочется надеяться что травмы игроков не слишком серьёзные и не скажутся на выступлении клуба в ЛЧ.
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житель СПб
1601138176
С победой, Зенит! Здоровья и здоровья игрокам.
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житель СПб
1601138287
Отдельные поздравления Артему Дзюбе, который все ближе к новым рекордам!
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житель СПб
1601140014
Появилась (не у меня) версия результата игры: Уфе заказали травмы ведущих игроков Зенита; поэтому Уфа играла не на результат матча (отсюда и такой счет), а на нанесение максимального ущерба. Семак уже после 3:0 стал осознанно прятать своих ведущих игроков с поля - Барриоса, Ракитского. Есть ли здесь что-то обоснованное - я не знаю, не разбираюсь... Спортсмены говорят - запросто...
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