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    РПЛ. «Зенит» забил шесть безответных голов «Уфе», Дзюба оформил хет-трик, Азмун получил травму

    «Зенит» в девятом туре РПЛ разгромил соперника. Больше всего голов забил Артем Дзюба, который теперь делит первое место в списке бомбардиров сезона.

    Сердар Азмун покинул поле из-за травмы, его увозил с поля электромобиль.

    «Зенит» вернулся на первое место и в следующем туре сыграет со «Спартаком».

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 6:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 24; 2:0 – Дзюба, 32 (с пенальти); 3:0 – Азмун, 61; 4:0 – Дзюба, 72; 5:0 – Дзюба, 88; 6:0 – Сутормин, 90+2.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Сутормин, 80), Сантос, Ловрен (Прохин, 46), Оздоев, Ерохин, Барриос (Мусаев, 64), Дзюба, Азмун (Мостовой, 80), Малком (Жирков, 53).

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 41), Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов (Данченко, 62), Голубев (Безденежных, 46), Фольмер (Сысуев, 46), Карп, Бизяк (Агаларов, 66).

    Предупреждения: Ерохин, 63 – Неделчару, 29.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии81
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    • ...
      Рейтинг: +4080

      BarStep 7 минут назад

      Счёт конечно хорош! И это скорее всего пригодится в конце чемпа.
      Мои поздравления болельщикам Зенита!
      Но это всего лишь полностью разобранная Уфа, победа чисто за счёт ценников на футболистов Зенита., т.е. на классе..

      4
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      Рейтинг: +552

      Zenit_Zenit 12 минут назад

      Вот так и нужно играть в футбол...
      Зенит - чемпион!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3853

      Виталий Орехов > Zenit_Zenit 8 минут назад

      Можно поправочку - Вот так и нужно играть в футбол... в ЛЧ!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1646

      волчарик > Виталий Орехов 7 секунд назад

      Хорошо бы.Только там самая слабая команда как минимум не хуже любой из наших.Удачи всем в ЕК.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1009

      petr69 14 минут назад

      ЗМ тока Дзюбе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2003

      Вот оно чё Михалыч 17 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Азмун получил травму=====После того как его Дзюба отшпилил в зад, этот пассивный тип нетрадиционной сексуальной ориентации не сможет играть...Травма ануса мешает.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3853

      Виталий Орехов > Вот оно чё Михалыч 13 минут назад

      С превеликим удовольствием минусну.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4835

      knikos > Вот оно чё Михалыч 7 минут назад

      Нормальные люди футбол обсуждают , а такие , как ты только о ...опе и думают .

      4
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      ...
      Рейтинг: +4080

      BarStep > Виталий Орехов 5 минут назад

      Пожалуй присоединюсь..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2003

      Вот оно чё Михалыч > Виталий Орехов 3 минуты назад

      Да пожалста, минусуй за педиков.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3853

      Виталий Орехов > Вот оно чё Михалыч 23 секунды назад

      Я было только подумал, что от всех недоумков на ветке избавились. К сожалению ошибся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2003

      Вот оно чё Михалыч > knikos 16 секунд назад

      футбол обсуждают=====Да неужели ? Когда из раздевалки Зенита показали кадры как Дзюба пристроился к заднице Азмуна, все комменты о чем были ? Вот то и оно )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4615

      nik55 17 минут назад

      у многих игроков бзенита бывают травмы и конечно им скорейшего восстановления и здоровья------странно что деревянный всегда без травм-----значит он деревянный на 100 процентов

      3
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      ...
      Рейтинг: +4835

      knikos > nik55 3 минуты назад

      Ну вот и проявляются потихоньку страпоносцы бледнокрасные . Случайно забили двушку Тамбову , а здесь Зенит после классных комбинаций 5 положил. Зависть и гложет . Мы сегодня вас после случайной победы не трогали , я лично смеялся , как на полном серьёзе вы обсуждали ... отсутствие игры . А вы , свиньи в полном смысле этого слова , понабежали , лишь бы насрать . Д.Б.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2393

      vsespartak01 > knikos 10 секунд назад

      не осложняй ситуацию!а то польется ведь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      cheser1970 23 минуты назад

      всё по делу на классе красавы

      4
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      Рейтинг: +722

      S.K.V. 23 минуты назад

      Зенит с убедительной победой!!! Азмуну здоровья!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3364

      NewLife 27 минут назад

      Автобусников надо наказывать по-полной и отправлять в пердив.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11351

      derrik2000 > NewLife 20 минут назад

      В этом году "Уфа" и автобус поставить не может.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2146

      minaev23 28 минут назад

      Евсеев сдулся. В прошлом сезоне прям Моуриньо был.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1646

      волчарик 28 минут назад

      И отдельно про Дзюбу.Разве (бревно) может исполнять,как в последних играх?

      7
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      ...
      Рейтинг: +4835

      knikos > волчарик 26 минут назад

      Да вот я тоже думаю , пусть дзюбоненавистники найдут в РПЛ "не брёвна" , которые так уверенно такие голы забивают.

      5
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