Журналист Лонгари: «Барселона» ведет переговоры об аренде Зинченко

Зинченко уж явно поинтереснее Фирпо и Роберто. Я только "за". Видел много матчей его за Сити - при нём и техника, и трудолюбие. Формально он полузащитник, но в Барсе подойдёт именно как крайний защитник, как у Пепа он и играет. Тем более аренда - это хорошо, не полноценный трансфер - недорого, и без рисков. Если что, можно вернуть.
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании.
По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, подписать украинца хочет «Барселона».
Каталонский клуб заинтересован в аренде 23-летнего футболиста до конца сезона.
- Зинченко выступает за «Сити» с 2016 года.
- В его активе 68 матчей, два гола и пять ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.
Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари
Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 55,5 тысячи подписчиков.