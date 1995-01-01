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    Журналист Лонгари: «Барселона» ведет переговоры об аренде Зинченко

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании.

    По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, подписать украинца хочет «Барселона».

    Каталонский клуб заинтересован в аренде 23-летнего футболиста до конца сезона.

    • Зинченко выступает за «Сити» с 2016 года.
    • В его активе 68 матчей, два гола и пять ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 55,5 тысячи подписчиков.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10568

      Cules2013 32 минуты назад

      Зинченко уж явно поинтереснее Фирпо и Роберто. Я только "за". Видел много матчей его за Сити - при нём и техника, и трудолюбие. Формально он полузащитник, но в Барсе подойдёт именно как крайний защитник, как у Пепа он и играет. Тем более аренда - это хорошо, не полноценный трансфер - недорого, и без рисков. Если что, можно вернуть.

      0
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      Рейтинг: +1721

      FENIX-SL 41 минуту назад

      ща ща наши патриоты будут писать что это утка
      когда в своей стране ни одного футболиста высокого уровня на данный момент..да и с времен Аршавина условного в целом

      1
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      ...
      Рейтинг: +1490

      altezzik > FENIX-SL 30 минут назад

      Зинченко из "Уфы" же ;)

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