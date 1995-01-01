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    Гунько – о том, почему пошел в «Химки»: «Барселона» занята, там Куман»

    Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал, почему принял предложение подмосковного клуба за неделю до начала чемпионата.

    «Барселона» меня не позовет, это очевидно. Идеальный клуб мне никто не предложит, мне нужно было сдвинуться с места. «Химки» – почему нет? Если повторить все заново, я все равно пошел бы в «Химки». Я получил что хотел, но не то, чего ожидал.

    Не считаю, что это подстава. Работа в «Химках» – возможность для меня и игроков. Ребята пробились в РПЛ по спортивному принципу, теперь у них появилась задача проявить себя на новом уровне. У меня была такая же задача.

    «Барселона» занята, там Куман. «Барселона» думала: Гунько или Куман. Так что «Химки» – это не подстава, а вызов. Тяжелый и жесткий – это да. Ну а как?», – сказал Гунько в интервью Sports.ru.

    • «Химки» расторгли контракт с Гунько 21 сентября.
    • Гунько работал в Химках с лета.
    • Команда идет в РПЛ в зоне вылета.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4738

      порт 13 минут назад

      Ну после Химок ещё трудней будет найти хорошую должность, разве что в спартак позовут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +830

      alll-333 15 минут назад

      отставной клоун

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8740

      ilichkadr 36 минут назад

      Ребята-то пробились в РПЛ по спортивному принципу, а ты по какому принципу или по чьей воле попал в Химки? Там хитрожопых не любят.

      1
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      Рейтинг: +235

      ц 39 минут назад

      Что с головой?

      1
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