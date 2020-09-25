Гунько – о том, почему пошел в «Химки»: «Барселона» занята, там Куман»

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал, почему принял предложение подмосковного клуба за неделю до начала чемпионата.

«Барселона» меня не позовет, это очевидно. Идеальный клуб мне никто не предложит, мне нужно было сдвинуться с места. «Химки» – почему нет? Если повторить все заново, я все равно пошел бы в «Химки». Я получил что хотел, но не то, чего ожидал.

Не считаю, что это подстава. Работа в «Химках» – возможность для меня и игроков. Ребята пробились в РПЛ по спортивному принципу, теперь у них появилась задача проявить себя на новом уровне. У меня была такая же задача.

«Барселона» занята, там Куман. «Барселона» думала: Гунько или Куман. Так что «Химки» – это не подстава, а вызов. Тяжелый и жесткий – это да. Ну а как?», – сказал Гунько в интервью Sports.ru.