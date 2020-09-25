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  • Гунько – о том, почему пошел в «Химки»: «Барселона» занята, там Куман»

Гунько – о том, почему пошел в «Химки»: «Барселона» занята, там Куман»

25 сентября 2020, 12:35
8

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал, почему принял предложение подмосковного клуба за неделю до начала чемпионата.

«Барселона» меня не позовет, это очевидно. Идеальный клуб мне никто не предложит, мне нужно было сдвинуться с места. «Химки» – почему нет? Если повторить все заново, я все равно пошел бы в «Химки». Я получил что хотел, но не то, чего ожидал.

Не считаю, что это подстава. Работа в «Химках» – возможность для меня и игроков. Ребята пробились в РПЛ по спортивному принципу, теперь у них появилась задача проявить себя на новом уровне. У меня была такая же задача.

«Барселона» занята, там Куман. «Барселона» думала: Гунько или Куман. Так что «Химки» – это не подстава, а вызов. Тяжелый и жесткий – это да. Ну а как?», – сказал Гунько в интервью Sports.ru.

  • «Химки» расторгли контракт с Гунько 21 сентября.
  • Гунько работал в Химках с лета.
  • Команда идет в РПЛ в зоне вылета.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Химки Гунько Дмитрий
Комментарии (8)
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ц
1601027763
Что с головой?
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ilichkadr
1601027912
Ребята-то пробились в РПЛ по спортивному принципу, а ты по какому принципу или по чьей воле попал в Химки? Там хитрожопых не любят.
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Просто-333
1601029183
отставной клоун
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порт
1601029299
Ну после Химок ещё трудней будет найти хорошую должность, разве что в спартак позовут.
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h3LL1k
1601030936
лучше бы кс оставили место...
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iwanshinnik
1601033964
Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ------- https://bit.vodka/coos
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Снег
1601042879
Хватит играть словами взрослый человек: тебя семинария Спартака туда послала< сейчас на тебя положила, знаешь почему? Играл ты СЛАБО, а тренировать совсем не умеешь...
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raritet
1601043952
Понятно было бы если бы Гунько вывел в Лигу Химки. Чужими руками жар загребать всегда жарковато.
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