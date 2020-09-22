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    Экс-директор «Динамо» Муравьев отсудил у клуба более 3 миллионов рублей

    Завершился судебный процесс между «Динамо» и бывшим генеральным директором клуба Евгением Муравьевым. Суд постановил, что москвичи обязаны выплатить компенсацию за досрочное расторжение трудового договора.

    «Сегодня мы полностью восстановили доброе имя Евгения Муравьeва. Кассационный суд все наши доводы учeл и сегодня апелляционная инстанция, отменив решение Савеловского райнного суда, приняла решение обязать ФК «Динамо» выплатить Муравьeву 2 миллиона 276 тысяч рублей выходного пособия за три месяца и 947 тысяч рублей в качестве процентов за несвоевременную выплату.

    Суд посчитал, что Муравьeв был уволен по реабилитирующему основанию, без формулировки «за утрату доверия». А раз это произошло по реабилитирующему основанию, то ему были обязаны выплатить выходное пособие», – рассказал Sport24 адвокат Муравьева Вагид Искендеров.

    • Деятельностью Муравьева в «Динамо» занимались правоохранительные органы.
    • Муравьев занимал свой пост в клубе с сентября 2016 года по март 2018 года.
    • Сейчас «Динамо» идет в РПЛ пятым.

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    Источник: Sport24

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