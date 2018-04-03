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  • В правоохранительные органы направлены материалы по деятельности бывшего генерального директора «Динамо» Муравьева

В правоохранительные органы направлены материалы по деятельности бывшего генерального директора «Динамо» Муравьева

3 апреля 2018, 12:21
8

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что в скором времени на бывшего генерального директора клуба Евгения Муравьева будет заведено уголовное дело. Материалы для возбуждения расследования его деятельности в команде уже направлены в правоохранительные органы.

«Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода», – сказал Стржалковский.

«Динамо» в нынешнем сезоне занимает 11-е место в чемпионате России после 23-х туров.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (8)
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Федя Кабак
1522748784
Да уж..видимо доигрался дядя
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Старина Хэнк
1522753057
Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его: — Что, в двух словах, происходит на родине? Карамзину и двух слов не понадобилось. — Воруют, — ответил Карамзин… Прошло время. Ничё не меняется....
Ответить
FanatSerj
1522754298
"футболе с советского периода" - расстреляют? пожалуйста скажите, что расстреляют нах, ну хоть одного для острастки.
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prezent2017
1522763604
Я не удивлен. Менты....!
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OfaZavr
1522770176
неудивительно, в Динамо уже не первый сезон что-то твориться нечистое.
Ответить
Pourport
1522776275
Своровали ВТБ(товарищи президента)а хватит кондратий всего одного!Ловко порхатые с 0 ровняют!)
Ответить
zigbert
1522779392
Видимо эта деятельность была не совсем чистой.
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ДСА
1522819932
На него повесят все финансовые промахи.
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