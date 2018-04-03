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    В правоохранительные органы направлены материалы по деятельности бывшего генерального директора «Динамо» Муравьева

    Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что в скором времени на бывшего генерального директора клуба Евгения Муравьева будет заведено уголовное дело. Материалы для возбуждения расследования его деятельности в команде уже направлены в правоохранительные органы.

    «Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода», – сказал Стржалковский.

    «Динамо» в нынешнем сезоне занимает 11-е место в чемпионате России после 23-х туров.

    Источник: Известия

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    03.04.2018 12:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 апреля 2018, 08:32

      На него повесят все финансовые промахи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 21:16

      Видимо эта деятельность была не совсем чистой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 апреля 2018, 20:24

      Своровали ВТБ(товарищи президента)а хватит кондратий всего одного!Ловко порхатые с 0 ровняют!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 18:42

      неудивительно, в Динамо уже не первый сезон что-то твориться нечистое.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 апреля 2018, 16:53

      Я не удивлен. Менты....!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 апреля 2018, 14:18

      "футболе с советского периода" - расстреляют? пожалуйста скажите, что расстреляют нах, ну хоть одного для острастки.

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 3 апреля 2018, 13:57

      Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его:
      — Что, в двух словах, происходит на родине?
      Карамзину и двух слов не понадобилось.
      — Воруют, — ответил Карамзин… Прошло время. Ничё не меняется....

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 12:46

      Да уж..видимо доигрался дядя

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