В правоохранительные органы направлены материалы по деятельности бывшего генерального директора «Динамо» Муравьева

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что в скором времени на бывшего генерального директора клуба Евгения Муравьева будет заведено уголовное дело. Материалы для возбуждения расследования его деятельности в команде уже направлены в правоохранительные органы.

«Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода», – сказал Стржалковский.

«Динамо» в нынешнем сезоне занимает 11-е место в чемпионате России после 23-х туров.