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    Смолов, Эдер, Камано – в старте у «Локомотива»; Чуперка, Обухов, Панченко сыграют в основе у «Тамбова»

    Стали известны составы на матч 8-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Тамбовом».

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Эдер, Камано.

    Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Лисакович.

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Обухов, Панченко.

    Запасные: Чагров, Чичерин, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Костюков, Онугха, Карапетян.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, начало в 19:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Да сколько можно ставить Эдера в старт, если на скамейке есть Лисакович

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