Смолов, Эдер, Камано – в старте у «Локомотива»; Чуперка, Обухов, Панченко сыграют в основе у «Тамбова»

Стали известны составы на матч 8-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Тамбовом».

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Эдер, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Лисакович.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Обухов, Панченко.

Запасные: Чагров, Чичерин, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Костюков, Онугха, Карапетян.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, начало в 19:00 по московскому времени.