Евсеев – о матче с ЦСКА: «Претензии только к результату. Самоотдачи и эмоций хватало»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 8-го тура с ЦСКА (0:1).

«Претензии только к результату. Самоотдачи и эмоций хватало.

Есть вопросы к тем, кто выходит на замену, так выходить нельзя. Мы должны быть все едины, выходящие на замену должны добавлять активности и агрессии. При пропущенном голе в штрафной было слишком много игроков ЦСКА. Дали спокойно принять, войти туда Щенникову», – прокомментировал Евсеев.