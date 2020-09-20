Евсеев – о матче с ЦСКА: «Претензии только к результату. Самоотдачи и эмоций хватало»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 8-го тура с ЦСКА (0:1).
«Претензии только к результату. Самоотдачи и эмоций хватало.
Есть вопросы к тем, кто выходит на замену, так выходить нельзя. Мы должны быть все едины, выходящие на замену должны добавлять активности и агрессии. При пропущенном голе в штрафной было слишком много игроков ЦСКА. Дали спокойно принять, войти туда Щенникову», – прокомментировал Евсеев.
- ЦСКА выиграл благодаря голу Кристияна Бистровича.
- Москвичи занимают второе место, уфимцы идут в зоне переходных матчей.
Источник: Sports.ru