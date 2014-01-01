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    Евсеев – о матче с ЦСКА: «Претензии только к результату. Самоотдачи и эмоций хватало»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 8-го тура с ЦСКА (0:1).

    «Претензии только к результату. Самоотдачи и эмоций хватало.

    Есть вопросы к тем, кто выходит на замену, так выходить нельзя. Мы должны быть все едины, выходящие на замену должны добавлять активности и агрессии. При пропущенном голе в штрафной было слишком много игроков ЦСКА. Дали спокойно принять, войти туда Щенникову», – прокомментировал Евсеев.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +871

      elessar arnor 49 минут назад

      беззубый футбол, раздражает наблюдать за этим

      0
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      Рейтинг: +260

      petlyra 1 час назад

      Вадим Евсеев- уважение от всех болельщиков. И как к бывшему игроку, так и как к тренеру.

      0
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