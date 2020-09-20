РПЛ. ЦСКА благодаря Бистровичу победил в Уфе и вытеснил «Спартак» из зоны еврокубков

ЦСКА в восьмом туре РПЛ оказался сильнее уфимцев. Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Кристиян Бистрович.

Участник Лиги Европы поднялся на второе место. «Уфа» по-прежнему идет в зоне переходных матчей.

Для Федора Чалова матч стал 100-м в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бистрович, 65.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 83), Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Безденежных (Емельянов, 58), Голубев (Гиоргобиани, 70), Карп, Жамалетдинов (Сысуев, 83), Бизяк (Тиль, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Чалов, 61), Обляков, Марадишвили (Бистрович, 61), Влашич, Зайнутдинов (Тикнизян, 78), Эджуке (Сигурдссон, 78).

Предупреждения: Безденежных, 32; Карп, 61 – Марадишвили, 16; Бистрович, 89.

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