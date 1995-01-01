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    РПЛ. ЦСКА благодаря Бистровичу победил в Уфе и вытеснил «Спартак» из зоны еврокубков

    ЦСКА в восьмом туре РПЛ оказался сильнее уфимцев. Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Кристиян Бистрович.

    Участник Лиги Европы поднялся на второе место. «Уфа» по-прежнему идет в зоне переходных матчей.

    Для Федора Чалова матч стал 100-м в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Бистрович, 65.

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 83), Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Безденежных (Емельянов, 58), Голубев (Гиоргобиани, 70), Карп, Жамалетдинов (Сысуев, 83), Бизяк (Тиль, 69).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Чалов, 61), Обляков, Марадишвили (Бистрович, 61), Влашич, Зайнутдинов (Тикнизян, 78), Эджуке (Сигурдссон, 78).

    Предупреждения: Безденежных, 32; Карп, 61 – Марадишвили, 16; Бистрович, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии31
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      Рейтинг: +2538

      raritet 1 минуту назад

      За то, время что начнутся евробаталии нового сезона может произойти все что угодно, вплоть до того, что Рубин станет чемпионом. Журналистам в сфере спорта не хватает немного креативности чтобы разнообразнее подавать новости.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5098

      Владислав Vlad 6 минут назад

      Аффтар забыл написать - временно вытеснили.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      Фк Спaртaк Москвa 1 час назад

      до зоны еврокубков еще играть и играть что за заголовок такой

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1327

      Муруал 2 часа назад

      С победой ЦСКА и дальнейших успехов. А Уфа в этом году похоже на вылет. Это скорее бизнес-проект,нежели футбольный клуб,при всём уважении. И ,видимо,после того,как Спартак переманил идейного вдохнохновителя этого проекта,власти Башкирии решили свернуть данный вид деятельности за ненадобностью. Очень жаль,умрёт очередной клуб из периферии.

      7
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      Рейтинг: +1695

      prtcs 2 часа назад

      С победой, сыграли очень хорошо. Если бы не Беленов, счёт был бы крупный.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1900

      _Marqella_ 2 часа назад

      ЦСКА с победой !!!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +8634

      alarm 2 часа назад

      ПОЗОР РЫЛАМ!

      6
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      Рейтинг: +10903

      derrik2000 > alarm 2 часа назад

      У-Р-Р-Р-Р-А-А-А-А!!!
      ))))))))))))))))))))))))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8165

      Persona_non_Grata > alarm 9 минут назад

      ПОЗОР ДЕБИЛАМ !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      yarik1_78 2 часа назад

      С победой нас!

      9
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      Рейтинг: +1684

      ALEX ML 2 часа назад

      С победой!!! А Уфа просто антифутбол до пропущенного, а после агония

      7
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      Рейтинг: +9780

      Skull_Boy 2 часа назад

      Вадик собирай бутылки и на выход

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