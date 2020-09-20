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  • РПЛ. ЦСКА благодаря Бистровичу победил в Уфе и вытеснил «Спартак» из зоны еврокубков

РПЛ. ЦСКА благодаря Бистровичу победил в Уфе и вытеснил «Спартак» из зоны еврокубков

20 сентября 2020, 15:51
35

ЦСКА в восьмом туре РПЛ оказался сильнее уфимцев. Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Кристиян Бистрович.

Участник Лиги Европы поднялся на второе место. «Уфа» по-прежнему идет в зоне переходных матчей.

Для Федора Чалова матч стал 100-м в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бистрович, 65.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 83), Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Безденежных (Емельянов, 58), Голубев (Гиоргобиани, 70), Карп, Жамалетдинов (Сысуев, 83), Бизяк (Тиль, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Чалов, 61), Обляков, Марадишвили (Бистрович, 61), Влашич, Зайнутдинов (Тикнизян, 78), Эджуке (Сигурдссон, 78).

Предупреждения: Безденежных, 32; Карп, 61 – Марадишвили, 16; Бистрович, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Спартак Бистрович Кристиян
Комментарии (35)
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Viper for CSKA
1600606459
Если после такого выступления Бистрович будет отдан - это будет преступлением. С победой армейцев!
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Dr.Metal
1600606519
С победой, армия!
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derrik2000
1600606579
Что-то совсем "Уфа" стала "деревянной"... ((( Не иначе как Евсеева скоро на выход. Если бы не БЛЕСТЯЩАЯ игра Беленова, то счёт ещё в 1-м тайме был, по крайней мере, 2-0 в пользу ЦСКА. Да и во 2-м тайме Беленов тащил почти всё, что летело.
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Skull_Boy
1600606608
Вадик собирай бутылки и на выход
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ALEX ML
1600606700
С победой!!! А Уфа просто антифутбол до пропущенного, а после агония
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yarik1_78
1600607027
С победой нас!
Ответить
_Marqella_
1600607455
ЦСКА с победой !!!
Ответить
prtcs
1600608689
С победой, сыграли очень хорошо. Если бы не Беленов, счёт был бы крупный.
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Муруал
1600608889
С победой ЦСКА и дальнейших успехов. А Уфа в этом году похоже на вылет. Это скорее бизнес-проект,нежели футбольный клуб,при всём уважении. И ,видимо,после того,как Спартак переманил идейного вдохнохновителя этого проекта,власти Башкирии решили свернуть данный вид деятельности за ненадобностью. Очень жаль,умрёт очередной клуб из периферии.
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Фк Спaртaк Москвa
1600612118
до зоны еврокубков еще играть и играть что за заголовок такой
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