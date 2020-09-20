РПЛ. ЦСКА благодаря Бистровичу победил в Уфе и вытеснил «Спартак» из зоны еврокубков

ЦСКА в восьмом туре РПЛ оказался сильнее уфимцев. Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Кристиян Бистрович.
Участник Лиги Европы поднялся на второе место. «Уфа» по-прежнему идет в зоне переходных матчей.
Для Федора Чалова матч стал 100-м в РПЛ.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Бистрович, 65.
«Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 83), Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Безденежных (Емельянов, 58), Голубев (Гиоргобиани, 70), Карп, Жамалетдинов (Сысуев, 83), Бизяк (Тиль, 69).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Чалов, 61), Обляков, Марадишвили (Бистрович, 61), Влашич, Зайнутдинов (Тикнизян, 78), Эджуке (Сигурдссон, 78).
Предупреждения: Безденежных, 32; Карп, 61 – Марадишвили, 16; Бистрович, 89.