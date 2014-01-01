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    «Всем быть аккуратными». В Казани с фанатами «Спартака» проводит беседы центр по противодействию экстремизму

    С болельщиками «Спартака», прибывшими в Казань на матч восьмого тура РПЛ против «Рубина», проводят работу местные сотрудники силовых органов. Они ограничиваются беседами.

    «В Казани прямо в гостиницах всех цепляет местный отдел центра по противодействию экстремизму. По их словам, пришли списки из Москвы. Пока все ограничивается неприятными непродолжительными беседами.

    Борьба с фанатами развернулась не на шутку. Всем быть очень аккуратными», – написал Николай Угодник, добавив хэштег «Фанат – не преступник».

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Казани.
    • «Спартак» может подняться на второе место даже в случае ничьей.
    • «Рубин» идет в таблице седьмым.

    «Спартак» – о матче с «Рубином»: «Вернуться на путь побед в чемпионате!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николая Угодника

    Болельщик «Спартака» с детства. Аудитория в твиттере - более 6,5 тысячи подписчиков. Автор ютуб-канала «Мы к вам приедем» (12,6 тысячи подписчиков).

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    Сегодня, 14:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14619

      vka1970 13 минут назад

      Совсем озверели менты позорные.Скоро болелы в другие города вообще выезжать прекратят.

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