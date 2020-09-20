«Всем быть аккуратными». В Казани с фанатами «Спартака» проводит беседы центр по противодействию экстремизму

С болельщиками «Спартака», прибывшими в Казань на матч восьмого тура РПЛ против «Рубина», проводят работу местные сотрудники силовых органов. Они ограничиваются беседами.
«В Казани прямо в гостиницах всех цепляет местный отдел центра по противодействию экстремизму. По их словам, пришли списки из Москвы. Пока все ограничивается неприятными непродолжительными беседами.
Борьба с фанатами развернулась не на шутку. Всем быть очень аккуратными», – написал Николай Угодник, добавив хэштег «Фанат – не преступник».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Казани.
- «Спартак» может подняться на второе место даже в случае ничьей.
- «Рубин» идет в таблице седьмым.
«Спартак» – о матче с «Рубином»: «Вернуться на путь побед в чемпионате!»
Источник: твиттер Николая Угодника
Болельщик «Спартака» с детства. Аудитория в твиттере - более 6,5 тысячи подписчиков. Автор ютуб-канала «Мы к вам приедем» (12,6 тысячи подписчиков).