«Всем быть аккуратными». В Казани с фанатами «Спартака» проводит беседы центр по противодействию экстремизму

С болельщиками «Спартака», прибывшими в Казань на матч восьмого тура РПЛ против «Рубина», проводят работу местные сотрудники силовых органов. Они ограничиваются беседами.

«В Казани прямо в гостиницах всех цепляет местный отдел центра по противодействию экстремизму. По их словам, пришли списки из Москвы. Пока все ограничивается неприятными непродолжительными беседами.

Борьба с фанатами развернулась не на шутку. Всем быть очень аккуратными», – написал Николай Угодник, добавив хэштег «Фанат – не преступник».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Казани.

«Спартак» может подняться на второе место даже в случае ничьей.

«Рубин» идет в таблице седьмым.

«Спартак» – о матче с «Рубином»: «Вернуться на путь побед в чемпионате!»