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    Пирло: «У меня нет сомнений, только уверенность. Я работаю в команде с чемпионами»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от старта сезона Серии А. Несмотря на дебют в новом качестве, чемпион мира 2006 года уверен в себе.

    «Я чувствую себя хорошо. Игроки тоже чувствуют себя отлично. У меня нет сомнений, есть только уверенность. Я работаю в команде, где полно чемпионов.

    У меня есть собственные идеи. Я хочу контролировать матчи, играть в атакующий футбол. Базовые вещи остаются прежними.

    В матче с «Сампдорией» Криштиану Роналду и Деян Кулушевски будут центральными форвардами, меняясь местами», – сказал тренер.

    • Матч первого тура Серии А «Ювентус» – «Сампдория» начнется в 21:45 по Москве.
    • Главный тренер генуэзцев Клаудио Раньери ранее работал с «Ювентусом».
    • Туринцы в этом сезоне могут взять десятое чемпионство подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1825

      Puddle 1 час назад

      Ну в Италии конкурентов нет, а в плэй-офф ЛЧ как всегда споткнутся об какого нибудь средняка типа Аякса и Лиона. А за спортаг по-прежнему стыдно

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      Рейтинг: +18243

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      У Андрюхи чемпионский настрой! Это симпатично. """*"""

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