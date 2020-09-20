Пирло: «У меня нет сомнений, только уверенность. Я работаю в команде с чемпионами»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от старта сезона Серии А. Несмотря на дебют в новом качестве, чемпион мира 2006 года уверен в себе.

«Я чувствую себя хорошо. Игроки тоже чувствуют себя отлично. У меня нет сомнений, есть только уверенность. Я работаю в команде, где полно чемпионов.

У меня есть собственные идеи. Я хочу контролировать матчи, играть в атакующий футбол. Базовые вещи остаются прежними.

В матче с «Сампдорией» Криштиану Роналду и Деян Кулушевски будут центральными форвардами, меняясь местами», – сказал тренер.