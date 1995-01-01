Пирло: «У меня нет сомнений, только уверенность. Я работаю в команде с чемпионами»

Ну в Италии конкурентов нет, а в плэй-офф ЛЧ как всегда споткнутся об какого нибудь средняка типа Аякса и Лиона. А за спортаг по-прежнему стыдно
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от старта сезона Серии А. Несмотря на дебют в новом качестве, чемпион мира 2006 года уверен в себе.
«Я чувствую себя хорошо. Игроки тоже чувствуют себя отлично. У меня нет сомнений, есть только уверенность. Я работаю в команде, где полно чемпионов.
У меня есть собственные идеи. Я хочу контролировать матчи, играть в атакующий футбол. Базовые вещи остаются прежними.
В матче с «Сампдорией» Криштиану Роналду и Деян Кулушевски будут центральными форвардами, меняясь местами», – сказал тренер.
- Матч первого тура Серии А «Ювентус» – «Сампдория» начнется в 21:45 по Москве.
- Главный тренер генуэзцев Клаудио Раньери ранее работал с «Ювентусом».
- Туринцы в этом сезоне могут взять десятое чемпионство подряд.