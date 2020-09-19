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  • Иванов – после ничьей с «Зенитом»: «Нет претензий к судьям, есть претензии к VAR. Я всегда был против этой системы»

Иванов – после ничьей с «Зенитом»: «Нет претензий к судьям, есть претензии к VAR. Я всегда был против этой системы»

19 сентября 2020, 20:47
15

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Ничью уральцам принес экс-зенитовец Андрей Панюков.

«Хороший матч. Если бы судья по справедливости не засчитал гол в наши ворота, никто не говорит, что мы бы выиграли. Я всегда был против VAR. Не понимаю, как они чертят эти линии. Полуметровый офсайд считают, что это вне игры. Хотя при этом опытный линейный судья поднял сразу флаг.

Нет претензий к судейской бригаде, есть претензии к VAR. В ЭСК напишем, чтобы там разобрались и дали ответ. Это какие-то технические моменты. Алексей Матюнин уже второй раз у нас отнимает результат. Судейство уже набило оскомину. Не хочется о нeм говорить. Ашот Хачатурянц ведeт работу. Думаю, она даст плоды. Игрой мы довольны», – сказал Иванов.

  • «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
  • Команда лидирует в таблице.
  • «Урал» идет десятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Иванов Григорий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Кузьмич на трибуне
1600541247
Карасёв должен был сам идти и смотреть. Он доверился Варвару. После такого судейства, Зенит навлекает на себя гнев болельщиков, и выглядит посмешищем.
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СвинкаСправедливости
1600542136
Ей судьи и руководят. Проблема не в оборудовании.
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alp
1600543217
щетаю, Зенит должен выступить с предложением - ЛЮБОЙ спорный мяч не засчитывать.
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NewLife
1600543537
"Нет претензий к судейской бригаде" Ну тогда наградите карася именной расческой и шампунем.
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polt
1600544765
По моему мы приплыли. Уже и с ВАР что хотят, то и творят. Не хочется верить, но это полный беспредел в угоду Газпрома.
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paracetamol
1600546847
Важен не ВАР, а чтобы все было честно и по правилам. Вар помогает это делать!
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Sky Spartak
1600584046
Урал молодцы !!!! Классная игра....!!! ЗАЧЕМ ВАР !!! С ПЕРВОГО РАЗА ВИДНО,что офсайд...!!! Уволить судей...!!!! Если они даже с повтора не могут увидеть офсайд !!!!!!
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nemolod
1600585676
Обвинять видео-систему равносильно обвинять холодильник что слабо или сильно морозит или авто что медленно или быстро едет и т д - вопросы все К ТЕМ КТО ЭТИМ УПРАВЛЯЕТ!
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