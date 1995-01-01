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    Иванов – после ничьей с «Зенитом»: «Нет претензий к судьям, есть претензии к VAR. Я всегда был против этой системы»

    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Ничью уральцам принес экс-зенитовец Андрей Панюков.

    «Хороший матч. Если бы судья по справедливости не засчитал гол в наши ворота, никто не говорит, что мы бы выиграли. Я всегда был против VAR. Не понимаю, как они чертят эти линии. Полуметровый офсайд считают, что это вне игры. Хотя при этом опытный линейный судья поднял сразу флаг.

    Нет претензий к судейской бригаде, есть претензии к VAR. В ЭСК напишем, чтобы там разобрались и дали ответ. Это какие-то технические моменты. Алексей Матюнин уже второй раз у нас отнимает результат. Судейство уже набило оскомину. Не хочется о нeм говорить. Ашот Хачатурянц ведeт работу. Думаю, она даст плоды. Игрой мы довольны», – сказал Иванов.

    • «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
    • Команда лидирует в таблице.
    • «Урал» идет десятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3493

      polt 3 минуты назад

      По моему мы приплыли. Уже и с ВАР что хотят, то и творят. Не хочется верить, но это полный беспредел в угоду Газпрома.

      1
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      Рейтинг: +3209

      NewLife 24 минуты назад

      "Нет претензий к судейской бригаде"
      Ну тогда наградите карася именной расческой и шампунем.

      -1
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      Рейтинг: +6530

      alp 29 минут назад

      щетаю, Зенит должен выступить с предложением - ЛЮБОЙ спорный мяч не засчитывать.

      1
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      Рейтинг: +1642

      СвинкаСправедливости 47 минут назад

      Ей судьи и руководят. Проблема не в оборудовании.

      0
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      Рейтинг: +1893

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Карасёв должен был сам идти и смотреть. Он доверился Варвару. После такого судейства, Зенит навлекает на себя гнев болельщиков, и выглядит посмешищем.

      0
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      Рейтинг: +1379

      LOKOfanatik19 > Кузьмич на трибуне 59 минут назад

      При офсайде не может судья идти и смотреть Вар. Вар обосралсяя тут, впрочем как и в каждом туре в РПЛ.

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      Рейтинг: +1642

      СвинкаСправедливости > Кузьмич на трибуне 47 минут назад

      Ну он и в прошлом туре обосрался с ВАРом несколько раз. У него это в порядке вещей.

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      Рейтинг: +1893

      Кузьмич на трибуне > LOKOfanatik19 28 минут назад

      В таком случае VAR- полный отстой. В таком случае судья на VAR должен ответить за свои ошибки штрафом. И штрафы должны серьёзно бить по карману.

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      Рейтинг: +979

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Как они за соломинку хватаются!
      Снимайтесь с чемпионата!
      =)))))

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