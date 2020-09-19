Иванов – после ничьей с «Зенитом»: «Нет претензий к судьям, есть претензии к VAR. Я всегда был против этой системы»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Ничью уральцам принес экс-зенитовец Андрей Панюков.

«Хороший матч. Если бы судья по справедливости не засчитал гол в наши ворота, никто не говорит, что мы бы выиграли. Я всегда был против VAR. Не понимаю, как они чертят эти линии. Полуметровый офсайд считают, что это вне игры. Хотя при этом опытный линейный судья поднял сразу флаг.

Нет претензий к судейской бригаде, есть претензии к VAR. В ЭСК напишем, чтобы там разобрались и дали ответ. Это какие-то технические моменты. Алексей Матюнин уже второй раз у нас отнимает результат. Судейство уже набило оскомину. Не хочется о нeм говорить. Ашот Хачатурянц ведeт работу. Думаю, она даст плоды. Игрой мы довольны», – сказал Иванов.