Тедеско самостоятельно изучает русский язык без репетиторов и учебников

Стало известно, как главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско занимается изучением русского языка.
По информации Sports.ru, немец отказался от репетиторов и учебников. Вместо этого он учит новые слова и старается складывать из них предложения.
Тедеско уже разговаривает на русском с судьями и игроками, частично дает интервью, а также старается общаться в мессенджерах с русскоязычными собеседниками.
- Тренер возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
- Тедеско знает шесть языков – итальянский, немецкий, английский, французский, испанский и турецкий.
Источник: Sports.ru