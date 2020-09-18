Тедеско самостоятельно изучает русский язык без репетиторов и учебников

Стало известно, как главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско занимается изучением русского языка.

По информации Sports.ru, немец отказался от репетиторов и учебников. Вместо этого он учит новые слова и старается складывать из них предложения.

Тедеско уже разговаривает на русском с судьями и игроками, частично дает интервью, а также старается общаться в мессенджерах с русскоязычными собеседниками.