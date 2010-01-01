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    Тедеско самостоятельно изучает русский язык без репетиторов и учебников

    Стало известно, как главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско занимается изучением русского языка.

    По информации Sports.ru, немец отказался от репетиторов и учебников. Вместо этого он учит новые слова и старается складывать из них предложения.

    Тедеско уже разговаривает на русском с судьями и игроками, частично дает интервью, а также старается общаться в мессенджерах с русскоязычными собеседниками.

    • Тренер возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
    • Тедеско знает шесть языков – итальянский, немецкий, английский, французский, испанский и турецкий.

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    Источник: Sports.ru

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