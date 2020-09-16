Геркус: «Никогда не пойду в «Спартак» и ЦСКА»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением насчет своего будущего. Функционер допускает вариант с возвращением в «Локомотив», но исключает продолжение карьеры в ЦСКА или «Спартаке».

«Какие уроки извлeк для себя? Расставаться надо аккуратнее и пользоваться юристами. Я и сейчас в футболе, у меня городская футбольная лига. А про футбол 11 на 11 скажу, что никогда не говори «никогда».

Есть несколько клубов, в которые я точно не пойду, а остальное – почему нет? В «Локомотив» вернусь с удовольствием, если такая просьба от акционеров последует – побеседуем. Всe зависит от задач, которые будут перед «Локомотивом». Если я буду с ними согласен – почему нет? Я с теплотой отношусь к этим людям и к этому клубу. «Спартак» – нет, «Локомотив» – да. ЦСКА тоже нет», – сказал Геркус в интервью «Чемпионату».