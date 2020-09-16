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Геркус: «Никогда не пойду в «Спартак» и ЦСКА»

16 сентября 2020, 21:02
20

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением насчет своего будущего. Функционер допускает вариант с возвращением в «Локомотив», но исключает продолжение карьеры в ЦСКА или «Спартаке».

«Какие уроки извлeк для себя? Расставаться надо аккуратнее и пользоваться юристами. Я и сейчас в футболе, у меня городская футбольная лига. А про футбол 11 на 11 скажу, что никогда не говори «никогда».

Есть несколько клубов, в которые я точно не пойду, а остальное – почему нет? В «Локомотив» вернусь с удовольствием, если такая просьба от акционеров последует – побеседуем. Всe зависит от задач, которые будут перед «Локомотивом». Если я буду с ними согласен – почему нет? Я с теплотой отношусь к этим людям и к этому клубу. «Спартак» – нет, «Локомотив» – да. ЦСКА тоже нет», – сказал Геркус в интервью «Чемпионату».

  • «Локомотив» подал в суд на Геркуса в январе, требуя взыскать с него 144,6 миллиона рублей.
  • При нем «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Спартак Геркус Илья
Комментарии (20)
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derrik2000
1600279477
А шо, зазывали??? )))))))))))))))))))))))))))
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"supermax"
1600280600
олярма....эт ты шоли, подруга?
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BRO_football
1600287465
Про "немытых" промолчал. Да тут и думать нечего. Сам прибежит к Зениту и будет работать бесплатно, лишь бы взяли.
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JTherry
1600289716
Илюха раздухарился после выигранного суда))) кто тебя звал-то в Спартак, милАй?)
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portero
1600312643
такие заявления следует воспринимать как "ищу работу" Жду выгодных предложений...
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RJM555
1600319549
Думаю ты уже никуда не пойдешь..... потому как не позовут!!!
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vladimir-7
1600320344
Можно подумать от ЦСКА или от спартака были предложения, Геркуса даже стрелочником или кочегаром в Локомотив не приглашают. Попробуй в Химки, но там денег мало, а значит распил исключен, так что удочка и вперед, на речку.
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Hektor 84
1600343589
Та тебя и не позвали бы!!!
Ответить
zigbert
1600352919
В этих клубах тебя точно никто не ждет.
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general.lizyukov
1600363367
А зачем ты нам? У нас Рома отлично справляется.
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