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    Геркус: «Никогда не пойду в «Спартак» и ЦСКА»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением насчет своего будущего. Функционер допускает вариант с возвращением в «Локомотив», но исключает продолжение карьеры в ЦСКА или «Спартаке».

    «Какие уроки извлeк для себя? Расставаться надо аккуратнее и пользоваться юристами. Я и сейчас в футболе, у меня городская футбольная лига. А про футбол 11 на 11 скажу, что никогда не говори «никогда».

    Есть несколько клубов, в которые я точно не пойду, а остальное – почему нет? В «Локомотив» вернусь с удовольствием, если такая просьба от акционеров последует – побеседуем. Всe зависит от задач, которые будут перед «Локомотивом». Если я буду с ними согласен – почему нет? Я с теплотой отношусь к этим людям и к этому клубу. «Спартак» – нет, «Локомотив» – да. ЦСКА тоже нет», – сказал Геркус в интервью «Чемпионату».

    • «Локомотив» подал в суд на Геркуса в январе, требуя взыскать с него 144,6 миллиона рублей.
    • При нем «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5147

      Alekxei Z. 28 минут назад

      Геркус - неуловимый Джо, который нах никому не нужен.

      1
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      Рейтинг: +84

      Dobroe Teplo za CSKA 43 минуты назад

      еще один Газизов )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3532

      playsh 1 час назад

      Кокорин тоже самое глаголил...
      Впрочем,тут тебя никто не позовёт.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +863

      elessar arnor 1 час назад

      Бабаев до конца будет сидеть, поэтому даже мечтать о таком месте не смей

      1
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      Рейтинг: +4190

      "supermax" 1 час назад

      олярма....эт ты шоли, подруга?

      1
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      Рейтинг: +10797

      derrik2000 2 часа назад

      А шо, зазывали???
      )))))))))))))))))))))))))))

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