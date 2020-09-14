Главные новости дня. «Зенит» вернул лидерство в РПЛ, Неймару грозит семиматчевая дисквалификация

Конов: «Говорят, что «Зенит» готов поднять предложение по Влашичу до 40 миллионов + процент от следующей продажи»

Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал: «Прекрати пинать меня, придурок!»

Sport Mediaset: «Реал» договорился с «Интером» о трансфере Мартинеса

Неймара за удар Гонсалеса могут дисквалифицировать на семь матчей

«Севилья» купила у «Спортинга» Акунью

Месси – самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes, Роналду и Неймар – в тройке лидеров

Дзюба вышел на четвертое место по голам в чемпионате России и на третье – по голам за «Зенит» в РПЛ

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РПЛ. «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью. Москвичи не победили в пятом матче подряд

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