Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал: «Прекрати пинать меня, придурок!»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса во время товарищеского матча (3:1). Аргентинец был возмущен, что его бьют по ногам.

«Во время стычки Месси сказал: «Прекрати меня пинать, придурок!» – рассказал Рибельес.