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    Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал: «Прекрати пинать меня, придурок!»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса во время товарищеского матча (3:1). Аргентинец был возмущен, что его бьют по ногам.

    «Во время стычки Месси сказал: «Прекрати меня пинать, придурок!» – рассказал Рибельес.

    • Месси провел на поле первый тайм.
    • Он хотел покинуть команду, но не смог договориться с руководством.
    • Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что Месси нужно улучшаться.

    Источник: Marca

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    14.09.2020 13:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7

      feofelatowmix 14 сентября 2020, 19:48

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 сентября 2020, 18:23

      Началось... Решил выпендрится, а то же никто не знает, кто он такой, а тут такой шанс попиариться. Да в футболе по 10 раз за игру все друг друга херами обкладывают, начиная с детско-юношеского уровня. Месси что не человек, или он сказал что-то нетипичное для игровой ситуации на поле? Это ещё культурно) Не говоря уже о том, и вправду, зачем бить по ногам игрока в товарищеском матче, тем более такого, как Месси. А если бы он ему травму нанёс? Это что, джентльменская игра что-ли? Неуважение соперника это называется. Сразу вспомнил, как в кубковом матче когда-то игрок из 3-лиговой команды сломал Фалькао.

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      Рейтинг: +790

      JI e x a 14 сентября 2020, 17:52

      Орнул в голос=))

      0
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      Рейтинг: -959

      Синитсосит 14 сентября 2020, 17:41

      ну в товарняке бить по ногам тупо, в чем то месси и прав, хотя с другой стороны раз не доходит, сам бы пнул, делов то

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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 14 сентября 2020, 16:54

      Зачем пинать в товарищеском матче?

      3
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2020, 15:51

      Сдаёт великий.

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      Рейтинг: +28518

      JTherry 14 сентября 2020, 14:46

      а Неймар - съездил по башке (хоть и не за это)...

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 14 сентября 2020, 14:45

      А ты прекрати чавкать лейсами и вытряхни крошки из бороды,- ответил Рибельес.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 14 сентября 2020, 14:15

      А он, что думал- Месси ему талоны на усиленное питание выдаст!

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