Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал: «Прекрати пинать меня, придурок!»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса во время товарищеского матча (3:1). Аргентинец был возмущен, что его бьют по ногам.
«Во время стычки Месси сказал: «Прекрати меня пинать, придурок!» – рассказал Рибельес.
- Месси провел на поле первый тайм.
- Он хотел покинуть команду, но не смог договориться с руководством.
- Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что Месси нужно улучшаться.