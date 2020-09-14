Sport Mediaset: «Реал» договорился с «Интером» о трансфере Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в мадридском «Реале», утверждает Sport Mediaset. Стороны, которые держали все переговоры в секрете, достигли соглашения.
Как часть сделки в Милан может отправиться форвард «Реала» Лука Йович. Рынок оценивает Мартинеса в 70 миллионов евро.
- Аргентинец был главной целью «Барселоны».
- Из «Реала» в «Интер» летом перешел Ашраф Хакими.
- «Реал» на следующей неделе стартует в Примере.
Источник: Sport Mediaset
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