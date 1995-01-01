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    Sport Mediaset: «Реал» договорился с «Интером» о трансфере Мартинеса

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в мадридском «Реале», утверждает Sport Mediaset. Стороны, которые держали все переговоры в секрете, достигли соглашения.

    Как часть сделки в Милан может отправиться форвард «Реала» Лука Йович. Рынок оценивает Мартинеса в 70 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13

      alex-croos 5 минут назад

      Пока Барса разгребает свой бардак, Реал по-тихому уводит Мартинеса. Оплеуха!!!

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      Рейтинг: +9897

      DeStar 16 минут назад

      ну хз, не заметил чтобы он был крутым. Итого имеем , Азар-бензема- бэйл которые никуда не уйдет скорее всео ,а тут дорогой мартинес? куда его ставить? а молодые асенсио родриго вини? им же надо развиваться. Не говоря о васкесе и прочих

      0
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      Рейтинг: +3633

      dinar7777dinar 18 минут назад

      так писали ж сегодня что интер продлевает контракт с ним.

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      Рейтинг: +9770

      Skull_Boy 1 час назад

      Вопрос зачем в матчах ЛЕ толку от него не было

      0
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      Рейтинг: +1664

      FENIX-SL 2 часа назад

      хмм
      серьезно?
      он вроде в Барселоне уже на пол ноги был

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      Рейтинг: +4017

      KPCCSPB > FENIX-SL 1 час назад

      Барса Депая выбрала

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      Рейтинг: +101

      Жорик секс обжорик > KPCCSPB 38 минут назад

      честно говоря и правильно сделала. Мартинес очень сильно распиареный игрок...

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