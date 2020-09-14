Хачатурянц: «Карасев отработал дерби безупречно, но «Спартак» просит разъяснить ряд моментов»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц доволен работой Сергея Карасева на матче седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:1). Однако у проигравшей стороны есть вопросы.
— «Спартак» не просил рассмотреть работу Карасева?
— 10 минут назад пришло письмо от «Спартака». Мы будем его рассматривать. Но мое личное мнение: работа судьи — безупречная.
— То есть «Спартак» просит разъяснить ряд моментов дерби?
— Да, есть некоторые вопросы, которые требуют заключения экспертно-судейской комиссии.
- «Спартак» вел в счете по ходу матча.
- Команда идет в РПЛ второй.
- ЦСКА занимает четвертое место.
Источник: «Спорт-Экспресс»