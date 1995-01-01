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    Хачатурянц: «Карасев отработал дерби безупречно, но «Спартак» просит разъяснить ряд моментов»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц доволен работой Сергея Карасева на матче седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:1). Однако у проигравшей стороны есть вопросы.

    — «Спартак» не просил рассмотреть работу Карасева?

    — 10 минут назад пришло письмо от «Спартака». Мы будем его рассматривать. Но мое личное мнение: работа судьи — безупречная.

    — То есть «Спартак» просит разъяснить ряд моментов дерби?

    — Да, есть некоторые вопросы, которые требуют заключения экспертно-судейской комиссии.

    • «Спартак» вел в счете по ходу матча.
    • Команда идет в РПЛ второй.
    • ЦСКА занимает четвертое место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8400

      alarm 34 минуты назад

      хрячьё позорное теперь неделю будет визжать про судей!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3045

      NewLife 44 минуты назад

      "Карасев отработал дерби безупречно".
      Хачатурянц отрабатывает свою зарплату безупречно. Вопрос только в критериях безупречности, и кому это выгодно.

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