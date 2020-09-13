Тедеско – о поражении от ЦСКА: «Из семи моментов мы реализовали один, ЦСКА из пяти – три»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги дерби против ЦСКА.

«Мы хорошо начали матч: прессинговали, контрпрессинговали, владели мячом. Логичным завершением этого отрезка стал первый гол. Но после этого мы очень просто пропустили два мяча.

Первый нам забили со стандарта. При обороне требуется делать свою работу – тут нет места креативу. Мы, к сожалению, упустили игрока ЦСКА, и он сравнял счет. А в конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу. Не знаю, почему мои футболисты быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, контратака и второй пропущенный гол. После него исход был предрешен.

Во втором тайме мы пытались забить, открылись и, как следствие, пропустили третий мяч. У ЦСКА было пять моментов — они забили три гола. А мы из семи моментов реализовали один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова их совершаем. Мы очень разочарованы», – прокомментировал Тедеско.