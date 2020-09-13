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  • Тедеско – о поражении от ЦСКА: «Из семи моментов мы реализовали один, ЦСКА из пяти – три»

Тедеско – о поражении от ЦСКА: «Из семи моментов мы реализовали один, ЦСКА из пяти – три»

13 сентября 2020, 21:36
35

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги дерби против ЦСКА.

«Мы хорошо начали матч: прессинговали, контрпрессинговали, владели мячом. Логичным завершением этого отрезка стал первый гол. Но после этого мы очень просто пропустили два мяча.

Первый нам забили со стандарта. При обороне требуется делать свою работу – тут нет места креативу. Мы, к сожалению, упустили игрока ЦСКА, и он сравнял счет. А в конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу. Не знаю, почему мои футболисты быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, контратака и второй пропущенный гол. После него исход был предрешен.

Во втором тайме мы пытались забить, открылись и, как следствие, пропустили третий мяч. У ЦСКА было пять моментов — они забили три гола. А мы из семи моментов реализовали один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова их совершаем. Мы очень разочарованы», – прокомментировал Тедеско.

  • «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне и опустился на второе место.
  • ЦСКА занимает четвертую строчку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Тедеско Доменико
Комментарии (35)
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derrik2000
1600022478
Сказал бы проще, что, мол, у ЦСКА в воротах - Акинфеев, а у нас - "молодое дарование", уже возомнившее себя звездой. Я бы, например, его понял.
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bomilazdeshnii
1600022566
Сейчас опять будут сниматься.
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Сильвербой
1600022843
Тут все просто, у ЦСКА есть вратарь, у Спартака его нет!
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Бестолковый
1600023128
Эпизод с голом Влашича решил судьбу матча. КЛАСС, продемонстрировал хорват!!! На повторе видно как мастерски переложил мяч и невероятно тут же точно пробил. Просто у Спартака нет таких мастеров, чтобы реализовывать семь моментов.
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Chehofff
1600023622
Традиционная шахматная комбинация: Е5-Е5! =)
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vsespartak01
1600023956
а пенальти то был явный!и акинфеев спас два 100процентных,в отличие от наших двух берущихся!просто фортуна сегодня была на стороне цска!вот такой вроде неутешительный для нас итог!увы!
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SinyaaPyll
1600024165
Стоит отметить, что Карасёв сегодня был довольно благосклонен к "Спартаку", в частности, не стал на первой минуте удалять Карпова.
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BRO_football
1600024823
Вот же, молодец. Хороший комментарий тренера на игру. Признал свои ошибки и не разу не упомянул судейство. Всегда так надо.
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SorenSirk
1600026457
Влашич - Топ! Игорь, как всегда, на уровне. А Тедеско удивил адекватным комментарием. Жаль, что такие матчи не показывают всем. Позор, Матч ТВ!
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garikovodov
1600029937
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