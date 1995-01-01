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    Тедеско – о поражении от ЦСКА: «Из семи моментов мы реализовали один, ЦСКА из пяти – три»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги дерби против ЦСКА.

    «Мы хорошо начали матч: прессинговали, контрпрессинговали, владели мячом. Логичным завершением этого отрезка стал первый гол. Но после этого мы очень просто пропустили два мяча.

    Первый нам забили со стандарта. При обороне требуется делать свою работу – тут нет места креативу. Мы, к сожалению, упустили игрока ЦСКА, и он сравнял счет. А в конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу. Не знаю, почему мои футболисты быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, контратака и второй пропущенный гол. После него исход был предрешен.

    Во втором тайме мы пытались забить, открылись и, как следствие, пропустили третий мяч. У ЦСКА было пять моментов — они забили три гола. А мы из семи моментов реализовали один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова их совершаем. Мы очень разочарованы», – прокомментировал Тедеско.

    • «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне и опустился на второе место.
    • ЦСКА занимает четвертую строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии19
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      Рейтинг: +300

      De_Frenki 3 минуты назад

      связались с сильнейшими - умрите как все

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      Рейтинг: +395

      SinyaaPyll 9 минут назад

      Стоит отметить, что Карасёв сегодня был довольно благосклонен к "Спартаку", в частности, не стал на первой минуте удалять Карпова.

      1
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      Рейтинг: +2379

      vsespartak01 13 минут назад

      а пенальти то был явный!и акинфеев спас два 100процентных,в отличие от наших двух берущихся!просто фортуна сегодня была на стороне цска!вот такой вроде неутешительный для нас итог!увы!

      0
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      Рейтинг: +80

      Chehofff 19 минут назад

      Традиционная шахматная комбинация: Е5-Е5! =)

      0
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      Рейтинг: +3194

      Cleaner 24 минуты назад

      Кокорин феерил! Купили!..)))

      2
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      Рейтинг: +2379

      vsespartak01 > Cleaner 12 минут назад

      два раза вроде коснулся!и то хорошо для начала!!мож попрет!хотя бакаев играл лучше!

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      Рейтинг: +571

      Бестолковый 27 минут назад

      Эпизод с голом Влашича решил судьбу матча. КЛАСС, продемонстрировал хорват!!! На повторе видно как мастерски переложил мяч и невероятно тут же точно пробил. Просто у Спартака нет таких мастеров, чтобы реализовывать семь моментов.

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      Рейтинг: +530

      vlad1969 28 минут назад

      Тренер ты не прав!!!! Где то все плохо!!! ***!!@ у меня даже слов кроме матов нет!!! Извините!!(((

      1
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      Рейтинг: +11397

      Garrincha58 29 минут назад

      у него все ходы записаны

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      Рейтинг: +530

      vlad1969 31 минуту назад

      В игре было не понятно во что команда играла, Кокоша вообще номер отбыл! Мудак!! Хер он играть будет,(((( Влашич разорвал нас ОДИН!!!!!!! Все остальное полемика!! ХРЕНОВАЯ ИГРА СПАРТАКА!!!!(((

      3
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      Рейтинг: +989

      Smekaev > vlad1969 27 минут назад

      Еще Акинфеев. Без него бы коням не выиграть - он взял то, что Максименко не отбил, к сожалению. Кокорин, конечно, сыграл как клоун:(

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      Рейтинг: +24602

      VVM1964 > vlad1969 15 минут назад

      Вот не вижу причин для истерики - игра была равной , в первом тайме даже смотрелись лучше ЦСКА , но у них на воротах АКИНФЕЕВ , а у нас ДАЛЕКО не лучший матч Максименко , да во втором не впечатлили , но думаю Тедеско ошибся с заменами ((( А в целом - НИЧЕГО УЖАСНОГО !!! Ну а Влашич конечно мастер .

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      Рейтинг: +6312

      Сильвербой 32 минуты назад

      Тут все просто, у ЦСКА есть вратарь, у Спартака его нет!

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