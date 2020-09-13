Тедеско – о Кокорине в заявке на игру с ЦСКА: «Он готов. Постепенно будем подводить его к пику»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал попадание форварда Александра Кокорина в заявку на матч с ЦСКА.

«Если игрок в заявке, то это значит, что он готов, у него нет травмы. Стараемся с ним аккуратно работать. Постепенно будем подводить его под пик формы. Поскольку он в заявке, то есть вероятность, что сегодня его увидим на поле», – сказал Тедеско.