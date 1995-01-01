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    Тедеско – о Кокорине в заявке на игру с ЦСКА: «Он готов. Постепенно будем подводить его к пику»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал попадание форварда Александра Кокорина в заявку на матч с ЦСКА.

    «Если игрок в заявке, то это значит, что он готов, у него нет травмы. Стараемся с ним аккуратно работать. Постепенно будем подводить его под пик формы. Поскольку он в заявке, то есть вероятность, что сегодня его увидим на поле», – сказал Тедеско.

    • Кокорин еще ни разу не появился на поле в новом сезоне РПЛ.
    • Матч ЦСКА – «Спартак» проходит в эти минуты, счет 1:0 в пользу команды Тедеско.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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