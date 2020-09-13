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Шунин: «Может, «Динамо» завоюет трофей уже в этом сезоне»

13 сентября 2020, 09:09
7

Капитан «Динамо» Антон Шунин не исключает, что его команда возьмет трофей в этом сезоне. Москвичи ничего не выигрывают с прошлого века.

— В декабрьском интервью вы говорили о целях: попасть в клуб Яшина, играть за сборную и стать чемпионом с «Динамо». Вторая уже достигнута, до первой — вам осталось 15 «сухарей». Почему вы уверены, что в ближайшие годы ваша команда способна завоевать золотые медали или первый трофей за 25 лет?

— Каждый спортсмен хочет что-то выиграть, чтобы оставить частичку себя в истории. Мне тоже хочется внести свой вклад в наследие «Динамо». Конечно, болельщики ждут от нас хорошей игры и побед. Очень хочется, чтобы наша общая мечта сбылась. Для этого нужно ставить задачи, много работать и двигаться вперед. Цель всегда должна быть максимальной — каждый день ты просыпаешься и думаешь, как ее достичь. В один прекрасный момент это произойдет. А, может, даже случится уже в этом сезоне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (7)
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paracetamol
1599979950
Играя афтобусом ничего не выиграешь. Другие афтобусы тебе напинают!
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Снег
1599985797
Говорун ты наш: лучше бы мячи ловить научился, а не ладошками отбивать...
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Урия Гип 2
1599987444
Трофеи: "Дырявые руки" и "Дрожащие коленки".
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Benifacto
1599990187
юморист...
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Hektor 84
1599990480
Обыграли синит 1:0 и понесло теперь
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Axe111
1599990522
Лол
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Алехсбургер.
1600009517
При крике "ПЕТАРДА!!" кидается в правый угол,сворачивается клубочком и спит. Никогда не прощу.Не мужчина.
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