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    Шунин: «Может, «Динамо» завоюет трофей уже в этом сезоне»

    Капитан «Динамо» Антон Шунин не исключает, что его команда возьмет трофей в этом сезоне. Москвичи ничего не выигрывают с прошлого века.

    — В декабрьском интервью вы говорили о целях: попасть в клуб Яшина, играть за сборную и стать чемпионом с «Динамо». Вторая уже достигнута, до первой — вам осталось 15 «сухарей». Почему вы уверены, что в ближайшие годы ваша команда способна завоевать золотые медали или первый трофей за 25 лет?

    — Каждый спортсмен хочет что-то выиграть, чтобы оставить частичку себя в истории. Мне тоже хочется внести свой вклад в наследие «Динамо». Конечно, болельщики ждут от нас хорошей игры и побед. Очень хочется, чтобы наша общая мечта сбылась. Для этого нужно ставить задачи, много работать и двигаться вперед. Цель всегда должна быть максимальной — каждый день ты просыпаешься и думаешь, как ее достичь. В один прекрасный момент это произойдет. А, может, даже случится уже в этом сезоне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8110

      paracetamol 1 час назад

      Играя афтобусом ничего не выиграешь. Другие афтобусы тебе напинают!

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