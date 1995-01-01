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    Кононов временно покинул «Ригу» по семейным обстоятельствам

    «Рига» объявила о временном уходе с поста главного тренера команды Олега Кононова.

    «Главный тренер Олег Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. Завтра в матче с «Вентспилсом» команду возглавит Михаилс Коневс. Ждем возвращения Кононова, как только это будет возможно», – сообщила пресс-служба латвийского клуба.

    «Я покинул «Ригу»? Нет, это неправда, я клуб не покидаю. Просто есть веские причины, по которым я должен побыть с семьeй некоторое время», – сообщил Кононов в интервью Metaratings.

    • «Рига» лидирует в чемпионате Латвии по итогам 17 туров.
    • Кононов возглавляет команду с 5 февраля.
    • До этого он работал в «Спартаке».

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    Источник: Инстаграм «Риги»

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