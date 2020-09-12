Кононов временно покинул «Ригу» по семейным обстоятельствам

«Рига» объявила о временном уходе с поста главного тренера команды Олега Кононова.

«Главный тренер Олег Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. Завтра в матче с «Вентспилсом» команду возглавит Михаилс Коневс. Ждем возвращения Кононова, как только это будет возможно», – сообщила пресс-служба латвийского клуба.

«Я покинул «Ригу»? Нет, это неправда, я клуб не покидаю. Просто есть веские причины, по которым я должен побыть с семьeй некоторое время», – сообщил Кононов в интервью Metaratings.