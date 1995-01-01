Главные новости дня. «Спартак» сделал предложение Кузяеву, Кутепов может перейти в «Антальяспор»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3478

      житель СПб 47 минут назад

      Ого! Спартак постепенно скупает игроков Зенита...

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