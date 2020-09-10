Главные новости дня. «Спартак» сделал предложение Кузяеву, Кутепов может перейти в «Антальяспор»

Клуб Кудряшова «Антальяспор» может арендовать Кутепова.

«Матч ТВ»: Кержаков близок к назначению на пост тренера «Томи». Вслед за ним в клуб могут прийти два игрока «Зенита».

«СЭ»: «Спартак» сделал предложение Кузяеву.

Trud.bg: Ивелин Попов пропустит до восьми месяцев после операции на колене.

«Локомотив» продлил контракт с Рыбчинским на четыре года.

Metaratings: ЦСКА заплатил агентам 4 миллиона в летнее трансферное окно.

«СЭ»: Игнатов до конца недели уйдет в аренду в «Химки».

Маммана – о Грозном: «Он вызывает страх. Видно, что это очень сложный город».

Миранчук – о контракте с «Аталантой»: «Потери в деньгах интересовали в последнюю очередь».

Газизов позвонил болельщику «Спартака» и объяснился насчет трансферов.