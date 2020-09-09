Новичок «Уфы» Жамалетдинов – лучший игрок команды в августе

Болельщики «Уфы» посредством голосования определили лучшего игрока команды в августе. Им стал купленный летом у ЦСКА форвард Тимур Жамалетдинов.
«За нападающего проголосовали 63% от общего числа болельщиков.
Второе место в рейтинге осталось за голкипером Александром Беленовым, который получил 13% от общего числа голосов.
Третье место в голосовании занял защитник Ионуц Неделчару, набравший 4% голосов», – конкретизирует пресс-служба «Уфы».
- В текущем сезоне РПЛ Жамалетдинов провел пять матчей, забил гол.
- Игрок стоит на рынке 325 тысяч евро.
- «Уфа» лишь засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей.
Источник: официальный сайт «Уфы»