Новичок «Уфы» Жамалетдинов – лучший игрок команды в августе

Болельщики «Уфы» посредством голосования определили лучшего игрока команды в августе. Им стал купленный летом у ЦСКА форвард Тимур Жамалетдинов.

«За нападающего проголосовали 63% от общего числа болельщиков.

Второе место в рейтинге осталось за голкипером Александром Беленовым, который получил 13% от общего числа голосов.

Третье место в голосовании занял защитник Ионуц Неделчару, набравший 4% голосов», – конкретизирует пресс-служба «Уфы».