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    Новичок «Уфы» Жамалетдинов – лучший игрок команды в августе

    Болельщики «Уфы» посредством голосования определили лучшего игрока команды в августе. Им стал купленный летом у ЦСКА форвард Тимур Жамалетдинов.

    «За нападающего проголосовали 63% от общего числа болельщиков.

    Второе место в рейтинге осталось за голкипером Александром Беленовым, который получил 13% от общего числа голосов.

    Третье место в голосовании занял защитник Ионуц Неделчару, набравший 4% голосов», – конкретизирует пресс-служба «Уфы».

    • В текущем сезоне РПЛ Жамалетдинов провел пять матчей, забил гол.
    • Игрок стоит на рынке 325 тысяч евро.
    • «Уфа» лишь засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: официальный сайт «Уфы»

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