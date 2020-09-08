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    «Спартак»: «Готовимся к дерби! Кокорин в общей группе»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы.

    «Готовимся к дерби! Кокорин в общей группе. Сегодня красно-белые возобновили тренировки после нескольких выходных. К команде пока не присоединились игроки, вызванные в сборные. Отметим, что в общей группе занимался нападающий Александр Кокорин, который восстановился после повреждения», – сообщает пресс-служба московского клуба.

    • Первый матч «Спартака» после паузы состоится 13 сентября. Соперник – ЦСКА.
    • Кокорин подписал контракт со столичным клубом более месяца назад и уже пропустил шесть игр чемпионата.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2381

      vsespartak01 2 минуты назад

      похоже опять только готовится!

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