«Спартак»: «Готовимся к дерби! Кокорин в общей группе»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы.
«Готовимся к дерби! Кокорин в общей группе. Сегодня красно-белые возобновили тренировки после нескольких выходных. К команде пока не присоединились игроки, вызванные в сборные. Отметим, что в общей группе занимался нападающий Александр Кокорин, который восстановился после повреждения», – сообщает пресс-служба московского клуба.
- Первый матч «Спартака» после паузы состоится 13 сентября. Соперник – ЦСКА.
- Кокорин подписал контракт со столичным клубом более месяца назад и уже пропустил шесть игр чемпионата.
Источник: Официальный сайт «Спартака»