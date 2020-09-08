«Спартак»: «Готовимся к дерби! Кокорин в общей группе»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы.

«Готовимся к дерби! Кокорин в общей группе. Сегодня красно-белые возобновили тренировки после нескольких выходных. К команде пока не присоединились игроки, вызванные в сборные. Отметим, что в общей группе занимался нападающий Александр Кокорин, который восстановился после повреждения», – сообщает пресс-служба московского клуба.