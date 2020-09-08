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«Спартак»: «Готовимся к дерби! Кокорин в общей группе»

8 сентября 2020, 15:22
14

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы.

«Готовимся к дерби! Кокорин в общей группе. Сегодня красно-белые возобновили тренировки после нескольких выходных. К команде пока не присоединились игроки, вызванные в сборные. Отметим, что в общей группе занимался нападающий Александр Кокорин, который восстановился после повреждения», – сообщает пресс-служба московского клуба.

  • Первый матч «Спартака» после паузы состоится 13 сентября. Соперник – ЦСКА.
  • Кокорин подписал контракт со столичным клубом более месяца назад и уже пропустил шесть игр чемпионата.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Кокорин Александр
Комментарии (14)
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vsespartak01
1599568651
похоже опять только готовится!
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ААМ
1599570028
Ждём результата выхода Кокорина на поле.
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oyabun
1599570256
Наверняка, если и выйдет, то не на всю игру. Либо первую половину отыграет, либо наоборот во втором выйдет. В зависимости от того, как будет складываться матч.
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Синитсосит
1599573589
конина, свинина, один фиг заруба мясная, не то что с питорскими ушлёпками, позор бомжам
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Алехсбургер.
1599584797
..Ну,жди войны. Поджог тюрьмы,ОМОН,повсюду трупы. Ну а кому-то хоть бы хны. Кого-то допустили пробежаться с общей группой.)
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Кузьмич на трибуне
1599585739
По моему мнению , сегодня Спартак играет интереснее и выглядит сильнее. Очень хотелось бы увидеть Кокорина в игре против ЦСКА. С Кориным в составе ,Спартак будет выглядеть ещё сильнее. Жду очень интересную игру . Дай Бог то без травм и судейского беспредела.
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