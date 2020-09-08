Журналист Романо: «Тиаго не будет на предсезонных тестах «Баварии», его хочет купить «Ливерпуль»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара не будет присутствовать на предсезонных тестах команды. Он настроен сменить клуб.
«Наступают ключевые дни. Тиаго не приедет в тренировочный центр «Баварии» на тесты. «Ливерпуль» по-прежнему хочет купить игрока, баварцы просят 30 миллионов евро», – написал Фабрицио Романо.
- Тиаго попрощался с партнерами по «Баварии».
- В прошлом сезоне игрок забил три мяча в 24 матчах Бундеслиги.
- Рыночная стоимость футболиста – 48 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.