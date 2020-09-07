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  • Газзаев: «Никто не сомневался, что Россия выиграет и у Сербии, и у Венгрии»

Газзаев: «Никто не сомневался, что Россия выиграет и у Сербии, и у Венгрии»

7 сентября 2020, 12:58
5

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре национальной команды в двух сентябрьских матчах Лиги наций.

  • В воскресенье россияне в гостях обыграли Венгрию (3:2).
  • Тремя днями ранее команда дома победила Сербию (3:1).

«И по первому матчу с сербами, и по сегодняшней игре с венграми могу сказать, что наша команда стала более уверенной и мастеровитой, это бросается в глаза. Каждый футболист выходит на поле с чувством большого достоинства. Все-таки сборная провела хороший турнир – чемпионат мира, показала достойное выступление. Конечно, это сказалось сегодня на результате, и никто не сомневался, что наша сборная выиграет и первый, и второй матч.

Многие футболисты не до конца восстановились, пока не обрели свою оптимальную форму, сказалась скомканная, рваная подготовка к окончанию чемпионата России и к новому сезону. К тому же сборная давно не играла. Да, есть причины, которые не позволили показать всю мощь и каждому футболисту быть в оптимальном состоянии, но я считаю, что результат весьма приличный. Так что поздравляю сборную, желаю им, чтобы и в дальнейшем команда показывала такую уверенную игру и такие результаты», – сказал Газзаев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Сербия Венгрия Газзаев Валерий
Комментарии (5)
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paracetamol
1599478090
Усатый может только кулаками махать после драки.
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Давид59
1599491098
Этот тоже большой "знаток" русского языка. "... Каждый футболист выходит на поле с чувством большого достоинства". Не хочется опошлять, но так это напрашивается...
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vladimir-7
1599502303
Газзаев не поблагодарил президента РФ за его участие в подготовке игроков к этим самым сложным матчам и только из-за его поддержки сборная России смогла выиграть эти матчи. На самом деле — уползли.
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erma
1599522533
Если не относится к игре и к себе критически, не работать над собой, то так и останемся вечными середняками, которые только и способны на то, чтобы УДЕРЖАТЬ счет с Венгрией, выставив всех игроков в защиту.
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