Газзаев: «Никто не сомневался, что Россия выиграет и у Сербии, и у Венгрии»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре национальной команды в двух сентябрьских матчах Лиги наций.

В воскресенье россияне в гостях обыграли Венгрию (3:2).

Тремя днями ранее команда дома победила Сербию (3:1).

«И по первому матчу с сербами, и по сегодняшней игре с венграми могу сказать, что наша команда стала более уверенной и мастеровитой, это бросается в глаза. Каждый футболист выходит на поле с чувством большого достоинства. Все-таки сборная провела хороший турнир – чемпионат мира, показала достойное выступление. Конечно, это сказалось сегодня на результате, и никто не сомневался, что наша сборная выиграет и первый, и второй матч.

Многие футболисты не до конца восстановились, пока не обрели свою оптимальную форму, сказалась скомканная, рваная подготовка к окончанию чемпионата России и к новому сезону. К тому же сборная давно не играла. Да, есть причины, которые не позволили показать всю мощь и каждому футболисту быть в оптимальном состоянии, но я считаю, что результат весьма приличный. Так что поздравляю сборную, желаю им, чтобы и в дальнейшем команда показывала такую уверенную игру и такие результаты», – сказал Газзаев.