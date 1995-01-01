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    Газзаев: «Никто не сомневался, что Россия выиграет и у Сербии, и у Венгрии»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре национальной команды в двух сентябрьских матчах Лиги наций.

    • В воскресенье россияне в гостях обыграли Венгрию (3:2).
    • Тремя днями ранее команда дома победила Сербию (3:1).

    «И по первому матчу с сербами, и по сегодняшней игре с венграми могу сказать, что наша команда стала более уверенной и мастеровитой, это бросается в глаза. Каждый футболист выходит на поле с чувством большого достоинства. Все-таки сборная провела хороший турнир – чемпионат мира, показала достойное выступление. Конечно, это сказалось сегодня на результате, и никто не сомневался, что наша сборная выиграет и первый, и второй матч.

    Многие футболисты не до конца восстановились, пока не обрели свою оптимальную форму, сказалась скомканная, рваная подготовка к окончанию чемпионата России и к новому сезону. К тому же сборная давно не играла. Да, есть причины, которые не позволили показать всю мощь и каждому футболисту быть в оптимальном состоянии, но я считаю, что результат весьма приличный. Так что поздравляю сборную, желаю им, чтобы и в дальнейшем команда показывала такую уверенную игру и такие результаты», – сказал Газзаев.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8033

      paracetamol 40 минут назад

      Усатый может только кулаками махать после драки.

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      Рейтинг: +5069

      Alekxei Z. 1 час назад

      Лжец и лицимер !

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      Рейтинг: +3173

      Cleaner 1 час назад

      Газзаев, да в победах нашей сборной сомневались практически ВСЕ!

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      Рейтинг: +1705

      kazak161 > Cleaner 1 час назад

      Я не сомневался! А если так рассуждать то можно поднять руки в верх и признать пидоров запада самыми "гуманными" петухами планеты!

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